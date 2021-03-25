Tff 3.Lig: Fethiyespor 1 - Mardin Fosfatspor 2

TFF 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Mardin Fosfatspor’a 2 1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

6. dakikada Cemal’in kullandığı serbest vuruşta Mardin Fosfatspor ceza sahası karıştı. Savunmaya rağmen Yakup’un kafa vuruşu auta gitti.

12. dakikada Ali Kemal’in uzaktan sert şutu direğin yanından dışarıya çıktı.

18. dakikada Ali Han soldan ortaladı, karambolde topla buluşan Cemal altı pas üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10

21. dakikada kaleci Serkan’ın uzun degajmanında topu takip eden Ali Han kaleci Sercan ile karşı karşıya kaldı. Ali Han’ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

30. dakikada Fatih’in ceza sahasına yaptığı ortada, müsait durumda olan Anıl Gir, kale sahası içinde topa dokunamadı. Savunma topu kornere gönderdi.

42. dakikada Ali Han’ın pasında topla buluşan Yakup’un vuruşu kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

44. dakikada Serhat sağ taraftan sürüklediği atakta ceza sahasına ortaladı. Yakup’un ayağının altından geçen top Ali Han’a gitti. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı. İlk yarı Fethiyespor’un 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

46. dakikada Cemal, Ali Han ve Anıl Gir arasındaki paslaşmada, Anıl Gir’in vuruşunu kaleci Sercan kornere çeldi.

65. dakikada ceza alanı içindeki karambolde Sabri, Ali Kemal’in ayağına basınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Melih düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 11

81. dakikada kazanılan serbest vuruşu Yakup doğrudan kaleye vurdu. Kaleci Sercan topu kornere çeldi.

87. dakikada ceza alanı içindeki karambolde Melih topu yakından vurdu. Sabri kale içinde topun ağlara gitmesini eliyle önledi. Yardımcı hakem santraya koşarken, orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem yardımcısını kararına uyup golü verdi 12

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Mustafa Murat Oğuz xxx, Nesim Karenfil xxx, Oğuz Başbenzer xxx

Fethiyespor: Serkan Demirkol xx, Hüseyin xx, Sabri xxx, Berkay xx, Anıl Gir xx, ( Dk. 79 Anıl Arıcıoğlu xx)Cemal xxx, (Dk. 81 Cem x ) , Yakup xx, Fatih xx, Serhat xx, Mert xx, (Dk.88 Hakan x), Alihan xxx,

Mardin Fosfatspor: Sercan xx, Beytullah xxx, Rıdvan xx, Yasin xx, Melih xxx, Ali xx, Serkan Özen xx, İmdat xx, Nimet xx, Barış xx, (Dk.90 İzzettin x)Özgür xx (Dk. 82Yusuf x )

Goller: Dk.18 Cemal ( Fethiyespor), Dk. 87 Dk. 66 Melih, (Mardin Fosfatspor)

Sarı Kartlar: Dk.16 Berkay, Dk. 50 Mert Dk. 71 Fatih ( Fethiyespor ), Dk. 19 Özgür Dk, 78 Ali Dk, 79 Melih (Mardin Fosfatspor)



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