Ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ / FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, köpekten kaçarak, tırmandığı ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT ekipleri kurtardı.

Kargı Mahallesi'nde köpeklerden korkan kedi, 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağacına tırmandı. Kedinin çıktığı ağaçtan inemediğini fark eden çevredekiler, olayı AKUT´a bildirdi.

Bir gün boyunca palmiye ağacında mahsur kalan kedi, ekipler tarafından kurtarılıp doğal ortamına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Selçuk AKBAŞ

2021-03-25 16:34:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.