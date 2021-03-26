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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesi imzalandı

İHA

“Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesi imzalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde, kırsal mahallelerde ikamet edenlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kursların açılması amacıyla “Kurslarımız ile Köylerdeyiz” projesi hayata geçirildi.
Milas’ın kırsal mahallelerinde bahçecilik ve peyzaj, ağaç budama, sulama sistemleri, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, süt sığır yetiştiriciliği, süt hijyeni, arıcılık, ağaç boylama, ağaç kesimi gibi kursların açılması amacıyla “Kurslarımız ile Köylerimiz” projesi hazırlandı. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke tarafından onaylandı.
Proje kapsamında tarım ve hayvancılık alanlarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ve ziraat mühendisleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Milas’ın kırsal mahallelerinde kurslar açılacak.
Açılacak olan kurslara katılmak isteyenlerin başvuruları doğrultusunda en kısa sürede eğitimlere başlanılacağı ve eğitimlerin sonunda ise kursiyerlere sertifika verileceği belirtildi.

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