Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu

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Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde 4 farklı adreste eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Köyceğiz İlçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik 4 farklı adreste 25 Mart Perşembe günü yapılan eş zamanlı aramalarda 300 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, 200 gram kubar esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 paket tütün sarma kağıdı ve 3 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.A., A.D., O.B., ile 5 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan A.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.



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