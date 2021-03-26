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Tefecilere ikinci dalga operasyonu: 6 gözaltı

DHA

Tefecilere ikinci dalga operasyonu: 6 gözaltı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) MUĞLA'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları belirlenen çeteye yönelik ikinci dalga 'huzur' operasyonuna devam edildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerden özel bir bankanın çalışanı Fatih.S.'nin kredi başvurusu olumsuz sonuçlanan müşterileri, çeteye yönlendirdiği ve bunun karşılığında para aldığı tespit edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 23 ayrı adrese geçen 17 Eylül tarihinde, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Huzur' adı verilen operasyonda, tefeci çetesi lideri olduğu belirlenen Ahmet Faruk A., Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görevli memur E.G. ile M.K., A.G., U.Ç., A.K.B., M.Z.S., R.K., E.Y., K.S., E.B., A.Ö. ve  A.M.  gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 26 çeyrek altın, 12 gram altın, 170 euro, 300 dolar, 57 bin 50 TL, 4 bilgisayar, 14 araç satış sözleşmesi, 28 tabanca fişeği, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 46 tapu, 1 muşta, 14 yazılı belge, toplam 564 bin 500 lira değerinde 33 senet, 1 fatura, 3 banka dekontu, 8 flash bellek, 15 CD, isimlerin yazılı olduğu 3 ajanda, 3 hafıza kartı, 5 hard disk, 8 cep telefonu, 9 borçluların yazılı olduğu senet defteri ve toplam 90 bin 600 liralık 2 çek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Mart'ta adliyeye sevk edilen çete lideri Ahmet Faruk A., memur E.G. ile M.K., A.K.B., A.M., A.Ö. tutuklandı.Diğer şüphelilerden 5'i savcılıktan, 2'si mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çete Ahmet Faruk A.'nın üzerine kayıtlı 100'den fazla tapu olduğu da belirlendi.BANKADAN KREDİ ALAMAYAN MÜŞTERİLERİ ÇETEYE YÖNLENDİRDİĞİ BELİRLENDİYeni ele geçen deliller neticesinde kimlik tespiti yapılan ikinci dalgada 6 şüpheli hakkında bugün Muğla merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ile icra dosyaları ele geçirildi.  Gözaltındaki banka çalışanı F.S., iş insanı F.Ç., K.K.Ö., E.S., Ö.A. ve H.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Özel bir bankanın çalışanı F.S.'nin kredi değerlendirmesi olumsuz sonuçlanan müşterileri, çeteye yönlendirdiği ve bunun karşılığında para aldığı tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-03-26 11:32:47

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