Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol Muğla Büyükşehir Belediyesi ve S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Doğal, Organik ve Yöresel Ürünlerin Desteklenmesi Projesi için destekleme protokolü imzalandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol Muğla Büyükşehir Belediyesi ve S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Doğal, Organik ve Yöresel Ürünlerin Desteklenmesi Projesi için destekleme protokolü imzalandı.

İHA

Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol Muğla Büyükşehir Belediyesi ve S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Doğal, Organik ve Yöresel Ürünlerin Desteklenmesi Projesi için destekleme protokolü imzalandı.

Tarıma, hayvancılığa, kooperatifleşmeye büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet gösteren bir üretim kooperatifi ile daha protokol imzaladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sezer Durmuş arasında imzalanan protokolle, Büyükşehir Belediyesi doğal, organik ve yöresel ürünlerin üretilmesi, paketlenmesi, pazara sunulması, yöresel ürünlerin tanıtılması, gerekli ekipmanları alınması, bölge halkının kooperatifleşmesinin sağlanması, üreticilerin desteklenmesini sağlayacak.
Protokol imza töreninde konuşan S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sezer Durmuş, kendileri için Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin çok önemli olduğunu belirtirken, 4 ürünle başlattıkları üretim ağını genişleteceklerini söyledi. Dalaman’ın bereketli topraklarında üretilen ürünlerin markalaşması özellikle turizm bölgesi olan ilçelerde tüketilmesi için çalışacaklarını söyleyen Sezer Durmuş, destekleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti.
Başkan Gürün; “Kırsalımızda üretecek kıyıda tüketeceğiz”
Tarımsal kalkınmaya, yerli üretime büyük önem verdiklerini vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tarımın milli ekonominin temeli olduğunu ve pandemi döneminin bunu net olarak bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Başkan Gürün, “Muğla’mız verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kentidir. Yüzde 55 nüfusumuz da tarımla ilgileniyor. Tarımda “Toprağını satma ürününü sat” “Kırsalda üret kıyıda tüket” sloganlarını benimsedik. Üreten köylümüze destek olarak onların topraklarında kalmasını sağlamayı amaçladık. Yerel tohumundan toprak tahliline, yem bitkisi desteğinden sulama kanallarına kadar birçok hizmetimizle üreticimizin yanında oluyoruz. Tarımda bilimsel yöntemlere büyük önem veriyoruz. Burada üretim kadar ürettiklerimizin pazarlanması, markalaşması yani kooperatifleşme çok önemli. Üretim ve tüketim kooperatiflerimizle güçlerimizi birleştiriyor, üreticiden tüketiciye aracısız bir bağ kuruyoruz. Bugün de Dalaman’ımızın verimli topraklarında ürettikleri ile bir araya gelen Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’miz ile imzaları attık. Kırsalımızda üreteceğiz, katma değeri yüksek ürünlerimizle markalaşacağız, kıyıda ve ülkemizin her köşesinde tüketimini sağlayacağız. Kooperatiflerimizle işbirliği yapmaya, güçlerimizi birleştirmeye devam edeceğiz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris’te belediye binasının yıkımı başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te belediye binasının yıkımı başladı
Datça’da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi
YEREL HABERLER Datça’da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi
Fethiyespor kendini yaktı
YEREL HABERLER Fethiyespor kendini yaktı
Muğla'da torbacı operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da torbacı operasyonu: 4 gözaltı
Tefecilere ikinci dalga operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Tefecilere ikinci dalga operasyonu: 6 gözaltı
Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu
“Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesi imzalandı
YEREL HABERLER “Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesi imzalandı
Milas'ta bazı okullarda eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Milas'ta bazı okullarda eğitime ara verildi
Fethiye’de otomobille kamyonet çarpıştı: 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Fethiye’de otomobille kamyonet çarpıştı: 5 kişi ...
Milas'ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Milas'ta trafik kazası: 2 yaralı
Uyuşturucu getirirken yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu getirirken yakalandılar
Datça Belediyesi'nin tweeti 6 bin dolara satıldı
YEREL HABERLER Datça Belediyesi'nin tweeti 6 bin dolara satıldı
Vücudunda saçmalarla bulunan köpek, 1 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Vücudunda saçmalarla bulunan köpek, 1 aylık tedaviyle ...
Bodrum’da iki meydan bir cadde proje yarışması
YEREL HABERLER Bodrum’da iki meydan bir cadde proje yarışması
Kuzugöbeği altınla yarışıyor Muğla’da Mart-Mayıs aylarında doğal ortamda yetişen kuzugöbeği mantarı kırsal mahallelerdeki vatandaşların geçim kaynağı olurken, kilosu 300 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER Kuzugöbeği altınla yarışıyor Muğla’da Mart-Mayıs ...
Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı
YEREL HABERLER Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı
Ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi AKUT kurtardı
Marmaris’te sokaklar limon kokacak
YEREL HABERLER Marmaris’te sokaklar limon kokacak
Tff 3.Lig: Fethiyespor 1 - Mardin Fosfatspor 2
YEREL HABERLER Tff 3.Lig: Fethiyespor 1 - Mardin Fosfatspor 2
Fethiyespor - Mardin Fosfatspor: 1-2
YEREL HABERLER Fethiyespor - Mardin Fosfatspor: 1-2
Datça-Marmaris Karayolu'nda toprak kayması; Trafik kontrollü sağlanıyor
YEREL HABERLER Datça-Marmaris Karayolu'nda toprak kayması; Trafik ...
‘Öznur’ köpek hayata tutundu İzmir Urla’da saçma ile yaralanan köpek Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevinde gerçekleştirilen operasyon ile hayata tutundu.
YEREL HABERLER ‘Öznur’ köpek hayata tutundu İzmir Urla’da saçma ile ...
Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana geldi Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
YEREL HABERLER Datça-Marmaris karayolunda heyelan meydana ...
Başkan Gümüş; “Muhtarlar Bizlere En Yakın Kişilerdir” Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla İli ve İlçeleri Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kuruluna katıldı.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş; “Muhtarlar Bizlere En Yakın ...