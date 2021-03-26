Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı Muğla’ya geliyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dijital tırı 30-31 Mart 1-2 Nisan tarihlerinde 4 gün boyunca Muğla’da olacak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı Dijital Tır projesini hayata geçirdi. Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış Dijital Tır, 52 ili ziyaret edecek.

İlk durağı Edirne’de vatandaşları ağırlamaya başlayan Dijital Tır, 3031 Mart 12 Nisan tarihlerinde 4 gün boyunca Muğla’da olacak. 12.0020.00 saatleri arasında da ziyarete açık olacak.

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