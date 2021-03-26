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'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma

DHA

'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma


Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT / FETHİYE (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen akarsudan, kaçak döşenen borular ile çevredeki otel, motel ve pansiyonların su çektiği iddiası üzerine Muğla Valiliği inceleme, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.
Fethiye ilçesinde yer alan ve dünyaca tanınan Ölüdeniz'deki, 80'den fazla kelebek türünün yaşadığı Kelebekler Vadisi'ne tam ortasından dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşuyor. Şelaleye, Babadağ eteklerindeki kırsal Faralya Mahallesi Güdürümsü mevkisindeki kaynaktan çıkarak gelen su, son dönemde azaldı. Suyun azaldığını fark eden çevre gönüllüleri ve Kelebekler Vadisi sakinleri, yaptıkları araştırmayla akarsu yatağına kaçak borular döşendiğini tespit etti. Kaçak borulardan bölgedeki otel, motel ve pansiyonlara su alındığını belirleyince de çektikleri görüntüler ve fotoğraflarla, durumu CİMER'e bildirdi.
VALİLİK VE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İddialar üzerinne Muğla Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma açtı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak kullanım olup olmadığını mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, boruların bulunduğu kaynaktan şelaleye kadar olan yaklaşık 200 metrelik bölgede inceleme başlattı.
'KELEBEKLER ÖLÜYOR'
Bölgede tekne kaptanlığı yapan Mustafa Çamcı, Kelebekler Vadisi'ndeki şelalenin suyunun azalmasıyla doğanın yok olacağını söyledi. Çamcı, "Son yıllarda Kelebekler Vadisi'ndeki şelalede su almayacak kadar azaldı. Bunun sebebi buradaki otel ve pansiyon gibi işletmelerin çeşitli nedenlerden borularla suyu işletmelerine taşıması. Bunun zararını Kelebekler Vadisi fazlasıyla görüyor. Doğa mahvoluyor. Kelebekler ölüyor. Yetkililerin bu konuda önlem almasını istiyoruz. Yurtdışından gelen yabancı misafirler özellikle şelalenin akmadığı ve kelebeklerin olmadığından yakınıyor. Bunun asıl sebebinin suyun kaçak yollarla taşınması olduğunu düşünüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT
2021-03-26 16:33:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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