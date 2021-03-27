8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı 2013 yılında başlayan cami yapımı 2021 yılında devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı 2013 yılında başlayan cami yapımı 2021 yılında devam ediyor

İHA

8 yıldır tamamlanamayan cami bölge halkını çileden çıkardı 2013 yılında başlayan cami yapımı 2021 yılında devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde 2013 yılında temeli atılan ve 8 senedir inşaatı devam eden caminin ibadete açılamaması mahalle sakinlerini çileden çıkarttı. Zaman zaman inşaatı duran ve bir türlü tamamlanamayan Güllük Camisi için Güllük imamı hayırsever vatandaşlardan yardım istedi.
2012 yılında Güllük Mahallesi'nde, Güllük Cami Yaptırma Derneği kurulmasıyla başlayan Güllük Camisi için para toplayan cemaat ve dernek üyeleri 2013 yılında caminin temelini atarak cami inşaatına başladı. Yaklaşık 2 yıl süren inşaatın ardından cami inşaatı 2015 yılında durdu. 2017 yılında Güllük'teki camiye atanan yeni imamla birlikte cami inşaatı 2019 yılında tekrar faaliyete geçti. Zaman zaman maddi sıkıntılar nedeniyle duran cami inşaatı tekrar geçtiğimiz ay durdu. Yaklaşık 8 yıldır bir türlü tamamlanamayan caminin kaba işçiliği biterken ince işçilikleri ve dış kaplaması yarıda kaldı. Bir türlü tamamlanamayan cami, cemaati de çileden çıkardı. Hayırsever vatandaşların yardımlarıyla yaptırılan cami yapımı tekrar yavaşlamaya başladı.
Hayırseverlerden yardım bekliyoruz
Güllük Cami imamı Mehmet Sena Çarboğa “2017 yılında Güllük camisine göreve başladım. Biz buraya geldikten sonra bizden önceki arkadaşlar bu caminin yapımı ile ilgili uğraşmışlar ama 2 yıl dernek ara vermiş ama biz bu bayrağı devraldık. Şu anda 3 yıldır hayırseverlerle beraber Allah’a iman edenlerin secde edecekleri şu güzel mekanı yeniden yapmak için bir dernek oluşturduk. Şu an camimizin kubbeleriyle, nakkaşları bitti. Caminin halıları serilecek, biz bunları talep edeceğiz hayır severlerden. Dış cephesinde montajlama ile ilgili bir sıkıntımız var. Mozaik olmasına karar verdik. İnşallah hayır severler olursa o işi de tamamlayacağız. Güllük mahallesine mutlaka bir cami gerekiyor. Şu anda görev yaptığım camide yer yok. Yazın zaten yer olmuyor. Yazın gelen yerli turistle beraber nüfus 2 katına çıkıyor ve camide yer kalmıyor. Şu anki camimiz 250 kişi kapasiteli Güllük Mahallesi'nde yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor. Biz buradayız, buranın bekçisiyiz, beraber omuz omuza vererek biz çok güzel duygularla bu işe başladık, hayırsever vatandaşlarımızdan yardım talep ediyoruz. İnşallah yardımlar ulaşırsa Ramazan bayramına camiyi açacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Milyon dolarlık tekne bir anda yan yattı
YEREL HABERLER Milyon dolarlık tekne bir anda yan yattı
İhbar üzerine durdurulan araçta diaspor taşı ve kök zümrüt ele geçirildi
YEREL HABERLER İhbar üzerine durdurulan araçta diaspor taşı ve kök ...
Muğla Valiliği’nden şelale suyu açıklaması
YEREL HABERLER Muğla Valiliği’nden şelale suyu açıklaması
Bodrum Limanı'nda demirli tekne su alıp, yan yattı
YEREL HABERLER Bodrum Limanı'nda demirli tekne su alıp, yan yattı
Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Öğretmen evinin müdür yardımcısı, lojmanda ölü ...
Milas’ta 124 okulun 102’sinde yüz yüze eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Milas’ta 124 okulun 102’sinde yüz yüze eğitime ara ...
Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma (2)
YEREL HABERLER Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma (2)
Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
Ünlü iş adamı Oğuz Satıcı yoğun bakımdan çıktı Oğuz Satıcı’nın beyin kanaması geçirdiği kazanın nedeni ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ünlü iş adamı Oğuz Satıcı yoğun bakımdan çıktı Oğuz ...
Bodrum’da açılan Halk Eğitim Merkezi'nde yüzlerce kursiyer eğitim görecek
YEREL HABERLER Bodrum’da açılan Halk Eğitim Merkezi'nde yüzlerce ...
'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
YEREL HABERLER 'Kelebekler Vadisi'nin suyunu çalanlara soruşturma
2020 yılının en pahalı uçuşu Bodrum’a, en ucuzu ise Antalya oldu
YEREL HABERLER 2020 yılının en pahalı uçuşu Bodrum’a, en ucuzu ise ...
Yalıkavakspor'da 5 pozitif vaka çıkınca maç iptal edildi
YEREL HABERLER Yalıkavakspor'da 5 pozitif vaka çıkınca maç iptal ...
Büyükşehir’den yol üstü otopark açıklaması Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yol üstü otopark ücretlendirmesi ile ilgili açıklama yapıldı.
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yol üstü otopark açıklaması Muğla ...
Sanal gerçeklik turnuvası sona erdi Menteşe Belediyesi, VR Rhythm League işbirliği ile Türkiye’de ilk defa düzenlenen Papara VR (Sanal Gerçeklik) Espor turnuvası sonuçlandı.
YEREL HABERLER Sanal gerçeklik turnuvası sona erdi Menteşe ...
Park cezaları kabusu oldu Muğla’da ana cadde üzerinde işletmesi bulunan Mehmet Hamamcı, servis araçlarına bir yılda 200’ün üzerinde park cezası yazılınca isyan ederken, rekor peşinde olmadığını söyledi
YEREL HABERLER Park cezaları kabusu oldu Muğla’da ana cadde üzerinde ...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı Muğla’ya geliyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dijital tırı 30-31 Mart 1-2 Nisan tarihlerinde 4 gün boyunca Muğla’da olacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır’ı ...
Saldırıya uğrayan yavru köpeği 6 küçük çocuk sahiplendi
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan yavru köpeği 6 küçük çocuk ...
Marmaris’te belediye binasının yıkımı başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te belediye binasının yıkımı başladı
Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında protokol Muğla Büyükşehir Belediyesi ve S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında Doğal, Organik ve Yöresel Ürünlerin Desteklenmesi Projesi için destekleme protokolü imzalandı.
YEREL HABERLER Büyükşehir ve Dalaman Tarımsal Kooperatifi arasında ...
Datça’da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi
YEREL HABERLER Datça’da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi
Fethiyespor kendini yaktı
YEREL HABERLER Fethiyespor kendini yaktı
Muğla'da torbacı operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da torbacı operasyonu: 4 gözaltı