Fethiye potada umut arıyor

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FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattında son sıraya demir atıp bitime 5 hafta kala kurtuluş umutlarını azaltan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Darüşşafaka Tekfen deplasmanına çıkacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.15'te yapılacak. İstanbul temsilcisi ligde 13 galibiyetle Play-Off hattında yer alırken, Fethiye, oynadığı 25 maçta 6 galibiyet elde edebildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla FETHİYE, (DHA)

2021-03-27 11:31:03



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