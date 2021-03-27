Cezayir’in Ankara Büyükelçisi'nden Vali Tavlı’ya ziyaret

Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Büyükelçi Mourad Adjabi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından yapılan görüşmede Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan hazır bulundu ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, sürdürülebilir turizm ve yatırım imkanları değerlendirildi.

Vali Orhan Tavlı, Muğla’nın farklı kültürlere ve büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, insanlığa ait ortak değerlerin kültür turizmine kazandırılması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ve bu çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük destekleri olduğunu söyledi.

Türkiye ile ortak bir tarihimiz ve kültürümüz olduğunu belirten Büyükelçi Mourad Adjabi, iki ülke arasında turizm ve tarım başta olmak üzere pek çok sektörde işbirliği yapılması konusunda görüşlerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi’ye hediye takdim etti.

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