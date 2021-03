Spor hocasının, kız arkadaşını darp ettiği anlar sosyal medyada

Ali GÜNDOĞAN Cavit AKGÜN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Engin C.'nin (33), kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde Engin C.'nin kız arkadaşını yumrukladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etmesi dikkat çekti.

Marmaris'te bir spor salonunda eğitmen olarak çalışan Engin C.´nin kız arkadaşı Beste Ö.'ye uyguladığı şiddet görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı. Bir yıl önce yaşanan olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından Engin C., sosyal medya hesabından "Vurma sebebim yemek yerken üstüme tuzluk ve bardağı fırlatıp, küfür etmesiydi. Haklı olduğum için şikayet etmedi. 1 sene benle yaşamaya devam ettikten sonra ayrılmak istediğim zaman videoyu kırpıp, beni ifşa ve linç etmeye çalıştı. Herkes neyin ne olduğunu görsün" notu paylaştı.Üç yıldır birlikte oldukları iddia edilen Engin C. ile Beste Ö.´nün sosyal medyaya düşen kavga görüntülerinde genç adamın, genç kadının yüzüne bir şeyler fırlatıp vurarak bağırdığı görülüyor. Genç kadınınsa kendini korumaya çalışması dikkati çekiyor.

GENÇ KADIN 2 KEZ ŞİKAYET ETTİ

Şiddet olayından sonra geçen 4 Aralık'ta savcılığa giden Beste Ö.'nün şikayetini geri çektiği, ancak 26 Mart'ta 2´ci kez darp yaşadığı ileri sürüldü. Olayın ardından Engin C. hakkında Beste Ö.'nün 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarttığı öğrenildi.

Engin C. ise yaptığı açıklamada, Beste Ö.'nün iddialarının gerçek olmadığını ve avukatı aracılığıyla haklarını yasal yollardan arayacağını bildirdi.

2021-03-28



