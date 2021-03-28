Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Marmaris’teki darp olayı ile ilgili açıklama yapıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde B.Ö.’nün erkek arkadaşı tarafından darp edildiği olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklamada bulunuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “ Marmaris ilçesinde ikamet eden Mağdur B.Ö isimli bayanın, şüpheli E.C isimli erkek şahıs tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı, Ancak söz konusu görüntülerin güncel olmadığı, magdur B.Ö isimli bayanın erkek arkadaşı olan E.C tarafından daha önceden darp edildiği, bu görüntüler ile ilgili darp olayı nedeniyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önceden şüpheli E.C hakkında soruşturma yapıldığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.