Tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Mart günü tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şahsın beyanı ve yeni ele geçen deliller neticesinde 6 şüpheli hakkında 26 Mart tarihinde Muğla merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bu kapsamda K.K.Ö., E.S., F.S., Ö.A., H.Ş., F.Ç. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar bugün adliyeye sevk edildi.



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