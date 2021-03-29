Bodrum’da pitbull saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başı boş gezen pitbull cinsi köpek yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı. Köpeğin tek darbe ile yere düşürdüğü vatandaşa saldırma anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Bitez Mahallesi'nde başıboş gezen ve Türkiye'de yasaklı ırklar arasında yer alan pitbull cinsi köpek, bir restoranın önünde beklemeye başladı. Restoran çalışanları yasaklı ırk olduğunu bilmedikleri köpeğe yemek verdi. Boynunda tasması olan dişi pitbull restoranın önünden gün boyu ayrılmadı. Yol kenarından geçen bir vatandaşın üzerine bir anda atlayan pitbull kimliği belirsiz adamı tek darbede yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran adama ikinci kez saldıran köpek, restoran çalışanları tarafından uzaklaştırıldı. Bodrum Belediyesi Geçici sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler önce köpeğin sağlık durumunu kontrol etti. Evcil olduğu anlaşılan köpeği araca koyan yetkililer Bodrum Belediyesi veteriner işlerine götürdü.

Olay anında köpeği güçlükle durduran restoran çalışanı Felemez Dağ, "Daha önce bu köpeği burada hiç görmedim. Sabah saatlerinde restoranın önüne geldi. Aç ve susuz olduğunu anlayınca yemek verdik. Köpekte kapının önünden ayrılmamaya başladı. Tasması var diye bir şey yapmadık, ya terk edildi yada evden kaçmıştır diye düşündük. Bir yandan da tedirgin olduk. Akşam saatlerinde kapının önünde sessizce dururken bir anda yoldan geçen bir adama saldırdı. Isırmadı ama çok güçlü zıplayarak adamı yere düşürdü. Ben hemen koştum o esnada tekrar adama saldırmaya kalktı. Boynundaki tasmadan tutup kenara çektik, daha sonrada Bodrum Belediyesini arayıp yasaklı bir ırk olan pitbull cinsi köpek olduğunu ihbar ettim. Bunun üzerine köpeğin bulunduğu bölgeye gelen ekipler köpeği alıp götürdü" şeklinde konuştu.

Öte yandan pitbull saldırısına uğrayan vatandaşın saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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