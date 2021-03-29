Kaçan keçilerini drone ile arayıp buluyor Bodrumlu çoban sürüsünü drone ile adım adım takip ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçan keçilerini drone ile arayıp buluyor Bodrumlu çoban sürüsünü drone ile adım adım takip ediyor

İHA

Kaçan keçilerini drone ile arayıp buluyor Bodrumlu çoban sürüsünü drone ile adım adım takip ediyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 600 keçisini her gün dağa çıkaran Cemil Çoban, drone ile hayvanları hem takip ediyor, hem de gidecekleri yere yönlendiriyor. Drone sayesinde kaybolan veya doğum yapan keçiyi anında bulan Çoban, sürü takibinde kilometrelerce yol yürümekten de kurtuldu.
Bodrum’da 600 keçisini her gün dağa çıkaran ve akşama kadar başında duran 3 çocuk babası 41 yaşındaki Cemil Çoban drone sayesinde her gün dağa çıkmaktan kurtuldu. Çoban, Çırkan Mahallesi Kazderesi mevkiindeki küçükbaş besisinden sabah erken keçilerini dağa salıyor. Dağ yoluna kadar enduro motosikletiyle keçilerini başka yöne sapmasını engelleyen Çoban, daha sonra drone ile dağda gezen keçileri 2 saate bir kontrol ediyor. Sabahtan akşama kadar keçilerinin başında duran Çoban drone sayesinde kilometrelerce yol yürümekten kurtulmuş oldu.
"Doğum yapanı, kaybolanı hemen buluyor"
Birçok kez keçilerini kaybeden Çoban keçileri günlerce aramak zorunda kalıyordu. Şimdilerde drone ile kaybolan keçisini dakikalar içersin de buluyor. Dağda doğum yapan keçilerini eskiden bulmanın zor olduğunu söyleyen ve bulamadıkları zaman ise tiki tarafından telef edilmiş halde bulunduğunu söyleyen teknolojik Çoban, drone sayesinde keçilerini istediği gibi yönlendirdiğini ve kaybolan keçecilerini kısa sürede bulduklarını ifade etti.
"Enduro motosiklet ile takibin yerini drone aldı"
Eskiden enduro motosikletle dağ taş gezerek sürüsünü takip ettiğini ifade eden Cemil Çoban, “Keçi çok zor bir hayvan. Koyun gibi düz merada otlamaz gözü dağda olur. Önce crose motosiklet alarak sürümüzü yönlendirdik. Motosikletin ulaşamadığı yerlere de bir çözüm ararken drone geldi aklımıza. Drone aldım ve şuan kullanıyorum. Hayvanlarımızı yönlendirmede ve kaybolan hayvanlarımızı bulmada çok işimize yarıyor. Zamanımız tamamen hayvancılıkla geçiyor. Kaybolan hayvanlarımızı da bulup drone ile yönlendirebiliyoruz. Kayboldukları bölgeleri tahmin edip drone'u gönderip sesinden korktukları için ahıra doğru yönlendiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’da pitbull saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Bodrum’da pitbull saldırısı güvenlik kameralarına ...
Tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli ...
Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi 
YEREL HABERLER Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi 
Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da inşaatta çalışanlar arasında bıçaklı kavga: ...
Uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan motosikletteki çifti ölüm ayırdı
TİM eski Başkanı Satıcı taburcu oldu
YEREL HABERLER TİM eski Başkanı Satıcı taburcu oldu
Fethiye’deki koyda kaçak yapılaşmaya inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Fethiye’deki koyda kaçak yapılaşmaya inceleme ...
Fethiye’de sokak ortasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de sokak ortasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kısıtlamada, dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada, dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' ...
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Marmaris’teki darp olayı ile ilgili açıklama yapıldı
YEREL HABERLER Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Marmaris’teki darp ...
İş adamı Oğuz Satıcı taburcu oldu
YEREL HABERLER İş adamı Oğuz Satıcı taburcu oldu
Spor hocasının, kız arkadaşını darp ettiği anlar sosyal medyada /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Spor hocasının, kız arkadaşını darp ettiği anlar ...
Fethiye’de ikinci el eşya mağazasının deposunda yangın çıktı
YEREL HABERLER Fethiye’de ikinci el eşya mağazasının deposunda ...
Spor hocasının, kız arkadaşını darp ettiği anlar sosyal medyada
YEREL HABERLER Spor hocasının, kız arkadaşını darp ettiği anlar ...
Dayak yiyen genç kız savcılığa suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Dayak yiyen genç kız savcılığa suç duyurusunda ...
Bodrum’da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denize girdiler, balık tuttular
YEREL HABERLER Bodrum’da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denize ...
Belediye Başkanı Alim Karaca Da Katıldı; Yarımada’da Temizlik Çalışması Yapıldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Alim Karaca Da Katıldı; Yarımada’da ...
Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bodrum'da sahillerde cumartesi yoğunluğu
YEREL HABERLER Bodrum'da sahillerde cumartesi yoğunluğu
Marmarisliler güzel havanın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Marmarisliler güzel havanın keyfini çıkardı
Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar-ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla ...
Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
YEREL HABERLER Kelebekler Vadisi'nin suyuyla 33 yıl tarla sulamışlar
Gölbaşı Mahallesi içme suyuna savuştu Muğla’nın Ortaca ilçesi Gölbaşı Mahallesinde, Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından yapımı tamamlanan 3 bin metre içme suyu ile 40 hane içme suyuna kavuştu.
YEREL HABERLER Gölbaşı Mahallesi içme suyuna savuştu Muğla’nın ...
Kaçak Salep toplamaya karşı kültürel yetiştiricilik eğitimi Doğal ortamdan soğanlarının koparılması ve satılmasının yasak olduğu Salep bitkisinin kültürel yetiştiriciliği için Bodrum’daki üreticilere eğitim verildi.
YEREL HABERLER Kaçak Salep toplamaya karşı kültürel yetiştiricilik ...