Hisarönü- Ovacık kanalizasyonun 69 Km’si tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 121 km’lik Fethiye Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının yüzde 69 kilometresi tamamlandı.

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Fethiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi MUSKİ tarafından, 121 kilometre uzunluğundaki HisarönüOvacık kanalizasyon çalışması devam ediyor. 62 milyon liraya mal olacak 121 kilometre uzunludaki kanalizasyon hattının yüzde 46’sı olan 69 kilometresi tamamlandı. Kanalizasyon hattının yanı sıra 2 bin 875 metre parsel hattı imalatı tamamlandı. Proje kapsamında 3 adet atık su terfi istasyonunun 2’si, 3 bin 841 adet parsel baca imalatının bin 705 tanesi bitirildi. 62 Milyon liralık yatırım tamamlandığında HisarönüOvacık bölgenin alt yapı sorunu ortadan kalkmış olacak. Alt yapı çalışmaları nedeniyle kazı yapılan alan ve yollarda düzenleme çalışmaları havaların ısınmasıyla birlikte başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “ Gözde turizm merkezlerimizden birisi olan Fethiye’mizde 62 milyon liraya mal olacak olan 121 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının 69 kilometresi tamamlandı. Alt yapı yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın ve şehrimizin sağlığı için alt yapı yatırımları da büyük önem taşıyor. Güzel ilçemiz Fethiye ve Muğla’mızda yaşayan hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. 13 ilçemizle Birlikte Aileyiz Birlikte Muğla’yız” denildi.

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