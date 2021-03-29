Seydikemer’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Görkem O. yönetimindeki 34 BIJ 530 plakalı otomobil, Fethiye Antalya kara yolu Bekçiler mevkiinde, Serdar Köylü’nün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isteemsi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Köylü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köylü burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere, Seki Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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