Tavan arasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin tavanında arasında mahsur kalan yavru kedi itfaiye kurtardı.

Cumhuriyet Mahallesi 37 Sokak'taki bir iş yerinin tavanından kedi yavrusu sesi geldiğin duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerden bir itfaiye eri iş yerinin tavanını kırarak yavru kediyi çıkardı. Yavru kedi, iş yeri sahibine teslim edildi.



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