İYİ Partili Ergun koronavirüse yakalandı

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Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda semptomlar göstermesi üzerine yaptırdığı kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ergun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve karşılaştık. Birkaç gündür yaşadığım halsizlik, başağrısı gibi şikayetlerime bağlı olarak yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi. Bir müddet telefonlara cevap veremeyeceğim için şimdiden özür dilerim" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Merkez Cavit AKGÜN

2021-03-30 01:18:26



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