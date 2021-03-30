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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Belediyesi'nden akıllı atık toplama sistemi

İHA

Bodrum Belediyesi'nden akıllı atık toplama sistemi

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Akıllı Atık Toplama Yönetim Sistemi hayata geçti. Kısa süre sonra, vatandaşların kullanabileceği Temiz Bodrum Mobil Uygulaması ile işlemler daha etkin ve hızlı yürütülecek.
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Akıllı Çöp Toplama ve Kent Temizliği Yönetim Şefliği'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Başkan Ahmet Aras, "Çağdaş, modern bir atık yönetimi ile hem tasarruf sağlıyor hem de etkili hizmet yürütüyoruz" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan'ın katıldığı toplantıda yeni nesil çöp toplama uygulaması basın mensuplarına tanıtıldı.
Yeni nesil çöp toplama sistemi denemelerinin bir yıldır belli noktalarda başlatıldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz “Akıllı şehirlerin temelini oluşturan, akıllı atık toplama yönetim sistemini tam anlamıyla yerleştirmiş olduk. Yarımadanın diğer bölgelerine de bunu yayacağız. 6 bin 100 çöp noktasının tamamını 2022 Ocak ayına kadar bu sisteme dahil edeceğiz” dedi.
Sistem odasında bulunan uygulama ekranlarını ve işleyiş biçimlerini anlatan Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, “Bu odada 4 ekranımız bulunmakta. Birinci ekranımızda yeni nesil akıllı konteynır dediğimiz içinde doluluk oranını gösteren sensörün bulunduğu konteynırlar var. Diğeri ise eski tip dediğimiz galvanizli konteynır takip ekranı bulunuyor. Üçüncü ekranda ise 'Temiz Bodrum' adını verdiğimiz bir uygulamanın sistemi bulunmakta. Dördüncü ekranda da yine bütün araçlarımızın bulunduğu ve nerede olduğunu görebildiğimiz sistem ekranı bulunmakta. Bu sistemle, Belediye olarak çok büyük tasarruflar sağlıyoruz. Temiz Bodrum uygulaması ile de günümüz teknolojisinden yararlanılarak vatandaşlarımıza daha iyi ve daha hızlı ulaşmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız kısa süre sonra telefonlarına indirecekleri Temiz Bodrum uygulaması ile istek ve şikayetleri çok kolay ve hızlı bir şekilde bildirmiş olacaklar” dedi.
"Modern atık sitemi ile tasarruf sağlanıyor"
Akıllı Atık Yönetim sistem ile ilgili konuşan Başkan Aras, iki yıldır artan hızlı nüfus ile çözüm yollarını aradıklarını ifade ederek, “Asıl bu sistemin faydalarından bir tanesi de büyük bir tasarruf sağlaması. Kent temizliği çalışmalarına teknolojiyi entegre ederek günümüz için değerli olan zaman, maliyet, iş gücünden en verimli şekilde faydalanılmasını sağlıyoruz. Atıkla ilgili konuları çağdaş ve modern bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu sistem ile çöp toplama araçlarımızın takibini, konteynırların doluluk boşluk oranlarını takip edebiliyoruz. Boş olan konteynıra gitmeyecek araçlar sadece dolu olana gidecekler; bu şekilde yakıttan, personelden, araçtan, zamandan her şeyden tasarruf etmiş olacağız." dedi.
Başkan Aras; “Asıl amacımız sıfır atık”
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bizim asıl yapmaya çalıştığımız sıfır atık. Atık günümüzde çok değerli bir şey. Geri dönüşüm çok önemli burada. Evsel atığı mümkün olduğunca azaltalım. Sıfır atık projeleri var. O yüzden evsel atığı mümkün olduğunca azaltıp geri dönüşüme gönderip o eski vahşi depolama sisteminden uzaklaşıp çöpü enerjiye komposto dönüştürmemiz lazım. Hedefimiz elbette Bodrum’u temiz tutmak. Çok çöp üreten site, otel gibi yerlere büyük hacimli yer altı konteynırları da hazırlıyoruz. Tabi asıl hedefimiz konteynersiz ve atıksız bir kent. Sıfır atık, çöplerin değerlendirildiği bir kent hedefi. Arkadaşlarımız bunun için çalışıyorlar.” Konuşmaların ardından Başkan Aras gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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