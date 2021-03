Antik Pedal Projesi'ne GEKA’ dan 1 milyon 294 bin TL destek

Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ortak projesi ‘Antik Pedal ’ GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) tarafından 1 milyon 294 bin 958,60 TL destek almaya hak kazandı.

Antik Pedal projesinin tüm ilgili kurumları Fethiye Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelerek, Kent Konseyi Başkanı Gül Bahar Edik Kayhan tarafından yapılan sunuma katıldı. Proje, Nisan ayı içerisinde başlayacak.

AB ülkelerinde, yılda 44 Milyar avro kazandıran, 650 bin kişiye iş imkanı sağlayan Bisiklet Turizmi için kolları sıvayan Fethiye Belediyesi proje yararlanıcısı olarak, proje ortağı Seydikemer Belediyesi ile birlikte GEKA’ ya başvuruda bulunmuştu. Fethiye ve Seydikemer ilçeleri ortak projesi ‘antik pedal’ GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) tarafından 1 milyon 294 bin 958,60 TL destek almaya hak kazandı.



"Projeye birçok kurum destek veriyor"

Nitelikli kırsal kalkınmaya da olanak sağlayacak Antik Pedal projesinde, Fethiye ve Seydikemer Kaymakamlığı, Fethiye ile Seydikemer Belediyeleri, Fethiye Kent Konseyi yanı sıra Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü, Fethiye Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Seydikemer İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, Fethiye Belediye Spor Kulübü Derneği ve Seydikemer Belediye Spor Kulübü yer alıyor.



"Fethiye ve Seydikemer proje için toplandılar"

Fethiye Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen ‘antik pedal’ toplantısına Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kaynak, Fethiye Kent Konseyi Başkanı Gül Bahar Edik Kayhan ve ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ile vekilleri katılım sağladı.



Tüm proje ortakları adına Fethiye Kent Konseyi Başkanı Gülbahar Edik Kayhan yaptığı açıklamada, “Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, TR32/20/TUR2 Referans Numarası ile alternatif turizm alanlarının çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılması, alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin arttırılması ve yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi önceliklerine uygun olarak yaptığı proje çağrısına, Fethiye Kent Konseyi koordinasyonunda hazırlanan Antik Pedal projesi 1 milyon 294 bin 958,60 TL destek almaya hak kazanmıştır. GEKA’nın Aydın Muğla ve Denizli İlleri kapsamında yaptığı çağrıya 60 proje başvurmuş ve bunlardan 19 proje toplam 15,9 milyon TL destek almaya hak kazanmıştır. Fethiye Kent Konseyi, Proje teklif çağrısı açıldıktan sonra Fethiye Belediyesi ile görüşerek, projenin genel ve özel amaçlarının belirlenmesinde etkin rol üstlenmiş, projenin kurgulanması ve yazımı sürecinde aktif rol almış, proje ekibinin ve gerekli işbirliklerinin oluşmasını sağlamıştır. Ülkemizin 20202022 ekonomik kalkınma programı kapsamında, bisiklet turizmi destinasyonlarının, ürün ve servisleri ile zenginleştirilmesi hedeflenmiş, program kapsamında; tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin korunarak tanıtılması, nitelikli kırsal kalkınmaya olanak sağlayacak rotaların belirlenmesi ve buna ilişkin altyapı yatırımlarının desteklenmesi öncelenmiştir. Türkiye bisiklet turizmiyle orta vadede 4 milyar avroluk bir turizm geliri hedeflemektedir. Ülkemizin kalkınma hedef ve öncelikleri ile uyumlu amaç ve faaliyetler içeren bisiklet turizmi odaklı Antik Pedal projesi, bölgesel kalkınmaya bütüncül katkı sağlayacaktır" dedi.



Kayhan konuşmasına şu şekilde devam etti; “Farklı coğrafi özellikteki alanlar, zorluk derecelerine ve sahip oldukları doğal ve kültürel kaynak değerlerine göre alternatif rotalar olarak belirlenecektir. Rotalar belirlenirken, bölgedeki Likya Yolu ve Evliya Çelebi gibi gezginlerin güzergahları, önemli tarihi olayların geçtiği noktalar göz önünde bulundurulacak. Rehber kitapta bu konularda detaylı bilgiler verilerek ilgilinin tarihi süreci yerinde yaşayarak kavraması sağlanacak ve her bir rota, içerdiği potansiyele göre isimlendirilecektir. Böylece farklı yaş gruplarından, farklı beklentilere sahip bisikletçiler tercihlerine uygun rotalarda sürüş yapabileceklerdir. Rotalardaki bu çeşitlilik aynı zamanda yılın farklı dönemlerine göre de kurgulanacaktır. Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki antik kentler rotasıyla bağlantılı biyoçeşitlilik temelli (kuş gözlem, mantar, orkide vd.) spor temelli (hiking, kaya tımanışı, yamaç paraşütü vd.) alternatif kültür rotaları (zeytin hasadı, bağ bozumu, yörük göçü vd.) belirlenecek ve işaretlenecektir. Proje ile Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde belirlenen ve işaretlenen bisiklet rotalarında, tüm yıla yayılmış farklı temalarda tur, yarış ve festival organizasyonları yapılacak, köy çocukları ve özellikle kız çocuklarının bisiklet sporuna olan ilgileri arttırılacaktır. Fethiye Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Evi faaliyete geçirilecek, Fethiye ve Seydikemer Belediyelerinin bisiklet spor kulüpleri faaliyete geçirilecek ve federasyona bağlanacak, her iki kulüpte de 1(bir) profesyonel bisiklet sporcusu istihdam edilecektir. Bu proje sonunda en az 20 işletme (ev pansiyonu, market – bakkal ve kafeterya – restoran vb) bisiklet dostu işletme kriterlerinin yüzde 50’sini sağlayacak ve en az 5 Turizm İşletme Belgeli işletme, Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi alacaktır. Projemizin hedef kitlesi, alternatif turizm için kırsal, doğal, tarihi ve kültürel alanları seçen yerli ve yabancı turistler, bisiklet rotalarının geçeceği güzergahtaki köy (mahallelerde) yaşayan yerel halk ve özellikle köy çocukları, gençler ve kadınlar, bölgede faaliyet gösteren turistik işletmeler (market, restoran, ev pansiyonu vb), yerel turizm/seyahat acenteleridir.Her iki ilçemiz için de sürdürülebilir bir turizm modeli ile yerelkırsal kalkınmayı sağlayacak, nitelikli turizm altyapısını oluşturacak Antik Pedal projemizi kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Süreç hakkında düzenli bilgi akışı, proje ekibi tarafından oluşturulacak sosyal medya hesapları ve tanıtım çalışmalarıyla devam edecektir”



Yazgan, “Antik kentlerimizi öne çıkarma gayreti içindeyiz”

Kent Konseyi Başkanı Gül Bahar Edik Kayhan’ın ardından Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Valilik olarak son yıllardaki gayretimiz bölgemizdeki turizmi 12 aya yaymak ve diğer turizm çeşitlerini hayata geçirmektir. Antik kentlerimizi öne çıkarma gayreti içindeyiz. Bu proje tüm bunları besleyecek önemli bir projedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diye konuştu.



Kaymakam Fırat “Proje beni mutlu etti”

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ise, “Fethiye ve Seydikemer bir bütündür. Tarihi ve kültürel olanakların da bir bütün olarak değerlendirilip, korunarak böyle bir projeyle daha da geliştirilmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. inşallah her iki ilçeye ve tarihi kültürel miraslara sahip çıkan herkese hayırlı uğurlu olur” diye konuştu.



Başkan Karaca, “Tüm tabuları yıktık”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, “Ben bu projeyi yakından takip ediyorum. Bu projede iki ilçenin kaymakamının ve belediye başkanının yan yana oturması çok önemlidir. Bazı tabuları yıktık. Birlikte bölgemize yapılabilecek hizmetin bir örneğidir bu proje. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Daha önce de böyle toplantılarımız olmuştu. Bundan sonra da birlik içinde çalışmalarımız devam edecek. Hep birlikte olduktan sonra başarıya ulaşıyoruz” dedi.



