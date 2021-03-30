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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Ticaret Odası'ndan online eğitim seferberliği

İHA

Marmaris Ticaret Odası'ndan online eğitim seferberliği

Marmaris Ticaret Odası (MTO), 2021 turizm sezonu öncesinde sektör çalışanlarına yönelik bir dizi eğitim programı gerçekleştirdi. Açıklanan genelgeler doğrultusunda pandemi sürecinde dikkat edilmesi gereken yeni kuralları içeren online eğitim programları, üye işletme çalışanlarına yönelik özel olarak hazırlandı.
MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, eğitimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyada devam eden Kovid19 nedeniyle, işletmelerde pek çok alışkanlığın geride kaldı. Artık işletme içi düzenlemelerin pandemi kurallarına uygun yapılması gerekiyor. Hiç bilmediğimiz farklı bir dönemden geçiyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız tüm kuralları geride bırakmak zorunda kaldık. İşletmelerimiz bu süreçte epey zorluk yaşadı. Gerek denetimler gerekse yeni uygulamalar hem iş yeri sahiplerini hem de personelini zor bir adaptasyon sürecinden geçiriyor. Biz de MTO olarak bu sürecin en anlaşılabilir ve uygulanabilir hale gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Daha önce Eczacıbaşı iş birliğinde yaklaşık 4 bin 500 kişinin katıldığı ve 7 kez tekrarladığımız Zorunlu Hijyen Belgesi Eğitimini, bu kez deniz tesisleri, marina ve tekne personeli için vereceğiz. 31 Mart Çarşamba günü yapacağımız bu eğitim özel hazırlandı. İlerleyen günlerde de konaklama sektörü çalışanları için yeniden bir eğitim düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) iş birliğinde “Ön Büro Yönetimi ve Yiyecek İçecek Servisi Elemanı Eğitimleri” planladık. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda oluşturduğumuz eğitim planlamamızda bu iki alanda büyük talep bulunuyordu. Biz de 0521 Nisan tarihleri arasında alanında uzman eğitmenlerle 20’şer saatlik toplam 40 saat yoğun bir program hazırladık. Günde 2 saat olarak planlanan bu eğitimler, ayrı olarak ön büro ve yiyecek içecek servisi elemanlarına verilecek. Her iki eğitim de yeni dönemde uygulanan pandemi kurallarına göre güncellendi ve turizm personeline uygun olarak şekillendirildi. Yine 5 nisan tarihinde konaklama sektörü çalışanları için “Çevre Atık Bilinci” eğitim programı hazırladık. TÜV Avusturya Akademi kuruluşu tarafından verilecek bu eğitimle hem çalışanlardaki çevre bilincinin arttırılmasını sağlamayı hem de tesiste oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve atık azaltımı yönünde gelişim sağlamayı hedefliyoruz. Nisan ayı içerisinde son eğitimimizi de yine pandemide kullanıcı sayısının giderek arttığı eticaret sektöründe yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda Trendyol iş birliğinde yaptığımız eticaret eğitiminin devamı niteliğinde olarak, yine online ortamda halihazırda satış yapan ya da yapmak isteyen üyelerimiz için GP Medya iş birliğinde internet ortamında mağaza açmanın püf noktalarını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan “ETicaret Eğitimi” hazırladık. Tüm bu eğitimlerimizin üye işletmelerimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum. Tüm üyelerimiz bahsettiğim eğitimlerimize katılmak için hem www.mto.org.tr web sayfamızdan hem de 4170469 numaralı telefondan Odamızı arayıp detaylı bilgi alabilir ve başvuru yapabilirler’’ diye konuştu.

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