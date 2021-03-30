Vali Tavlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nda yetkililerden bilgi aldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış Dijital Tır Muğla'ya gelirken, 4 gün boyunca Muğla'da olacak Dijital Tır'ı Muğla Valisi Orhan Tavlı ziyaret etti.



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