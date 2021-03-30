

Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA-CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılan 'Dijital TIR'ı Muğla'da ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı 'Dijital TIR' projesini hayata geçirdi. Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılan 'Dijital TIR', Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Salgın tedbirlerinin uygulandığı 'Dijital TIR'a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapıldı. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan 'Dijital TIR'da ziyaretçileri 3 boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. TIR içinde harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları bulunuyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor. Yeşil perde deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye, hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. Ayrıca altıncı nesil 'Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram şovu gösteriliyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranla da ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor.

TIR'ı gezen Muğla Valisi Orhan Tavlı daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması etkinliğine de katıldı. Yaya geçitleri kırmızıya boyandıktan sonra trafikte durdurulan araç sürücülerine bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-03-30 16:49:53



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