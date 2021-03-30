Otomobilinde 875 adet uyuşturucu hap ile yakalanıp tutuklandı

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 875 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, ilçeye şehir dışından uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ilçe girişinde Torba Mahallesi'ndeki uygulama noktasında önlem alan polis, şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 875 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.B. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-03-30 20:33:43
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