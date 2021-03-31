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BİLSEM öğrencileri pandemiyi hikâyeleştirdi Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri pandemi döneminde yaşadıklarını hikâyeleştirerek ‘Pandeim Hatırası’ isimli kitabı çıkardı.

İHA

BİLSEM öğrencileri pandemiyi hikâyeleştirdi Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri pandemi döneminde yaşadıklarını hikâyeleştirerek ‘Pandeim Hatırası’ isimli kitabı çıkardı.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim gören öğrenciler bir araya gelerek pandemi sürecinde yaşadıklarını kitaplaştırdı. Beşinci sınıfa giden 33 öğrencinin hikayesinden oluşan kitap “Pandemi Hatırası” ismiyle basıldı.
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe öğretmeni Burcu Hızır koordinesinde yürütülen çalışmada öğrencilerin pandemi süresince yazmış olduğu öyküler derlenerek bir kitap hâline getirildi. 50 öykünün bulunduğu 120 sayfalık kitaba 33 öğrenci katkıda bulundu. "Pandemi Hatırası" olarak kalacak bu öykülerde büyük salgının yaşattığı ağır bunalımlı havanın aksine yerine göre düşündürücü, yerine göre güldürücü yazılar bulunuyor.

BİLSEM öğrencisi Beyza Nurcan, “Ben bu kitabın 33 yazarından birisiyim. Biz bu kitaptaki hikayemizde pandemiye yer verdik. Ben kendi hikayemde küçük bir kız çocuğunun köpeği ile şehri nasıl salgından kurtardığını anlattım” dedi.
Türkçe öğretmeni Burcu Hızır, “Öğrencilerimiz ile bir hayal kurduk. Onlarla birlikte pandemi döneminde boş durmadık ve eğlenceli hikayeler yazdık. Bu hikayeler ile birlikte umarım sizde pandemi dönemini gülümseyerek geçirirsiniz” dedi.
Konuyla ilgili görüşünü aldığımız BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, “Ülkemize ve insanlığa büyük acılar yaşatan ve yaşatmaya devam eden bir virüsün üzerimizde bıraktığı hasar tarif edilemez. Bu güne kadar birçok felaketin üstesinden gelen insanlık bunun da üstesinden gelecektir. Biz bu süreci eğitim ve eğitim süreçleri açısından değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizin tarihe not düşme fikri çok önemliydi. Ayrıca kitabın çıkış tarihini bugünlerde kutladığımız Kütüphaneler Haftasına denk getirmeleri de güzel bir düşünceydi. Bu fikri hayata geçirmek için bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İl Müdürümüz Sayın Pervin Töre’nin de destekleriyle fikri kitaplaştırdık. Bunun eğitsel süreçlere olumlu katkı sunacağını düşünüyorum” dedi.
Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Bekir Cevizci, öğretmen Burcu Hızır ve öğrencilerden bir bölümü Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'yi ziyaret ederek 'Pandemi Hatırası' kitabını hediye ettiler.

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