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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 yılda 306 kitap okudu, ödülü kaptı

İHA

1 yılda 306 kitap okudu, ödülü kaptı

Muğla İl Halk Kütüphanesi verilerine göre 306 kitap okuyan ve birinciliği elde eden öğrenci ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla İl Halk Kütüphanesi verilerine göre yıl içinde en çok kitap okuyan Menteşe Emirbeyazıt İlkokulu öğrencisi Mustafa Özdemir’i makamında ağırladı. Muğla İl Halk Kütüphanesinden bir yıl içinde 306 kitap alıp okuyan Menteşe Emirbeyazıt İlkokulu 4/C Sınıf öğrencisi olan Mustafa Özdemir, en çok kitap okuyan öğrenci seçildi. Kendisi gibi çok okuyan kardeşi Furkan Özdemir ise 3. oldu.
İl Müdürü Pervin Töre, kitap kurdu Mustafa Özdemir’i tebrik ederek okuma alışkanlığı üzerine öğrenciyle sohbet etti. Kitap okuma alışkanlığının önemine değinen Töre “ Görüyorum ki kıymetli öğrencimiz, okuma alışkanlığını küçük yaşlarda edinmiş ve aynı zamanda kütüphaneden de verimli bir şekilde faydalanmayı öğrenmiş ne mutlu. Çocuklarımızın okuması, geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. Okuyan gençliğin yetişmesi demek gelişip yükselmemiz demek. Kitap okumadan geçen gün, boşa geçen bir gündür. Yaşamımız süresince her gün kitap okumalı, kitap okumadan bir gün dahi geçirmemeliyiz.” dedi.
Kitap okuma alışkanlığını edinmesinde en büyük rolün annesi olduğunu belirten Mustafa Özdemir ise, “Okul öncesinde, annem ve babam bana masal kitapları okurlardı. Ana sınıfında ise kütüphaneye yazıldım. Haftada en az bir gün, sonrasında iki gün kütüphaneye gitmeye başladım. Sınıf öğretmenim de okuma alışkanlığımı geliştirmemde rehber oldu. Kitap okumayı çok seviyorum. Okurken kendimi kitaptaki maceraya kaptırıyorum. Gün içerisinde öğleyin ve akşam uyumadan önce muhakkak kitap okuyorum. Başladığım kitabın sonunu çok merak ettiğim için bitirmeden uyuyamıyorum.” diye konuştu.
İl Müdürü Töre, öğretmen Ayfer Okulu ve veli Ufuk Özdemir’i öğrencinin başarısından dolayı tebrik ederek konuklarla sohbet etti. Ardından Töre, Mustafa Özdemir’e hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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