Denizlispor Başkanı Çetin'in yargılandığı rezervasyon kavgası davasına devam edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile balık halindeki bir restoranın görevlileri arasında 14 Ağustos 2019’da yaşanan "rezervasyon" tartışması ile ilgili davaya devam edildi. Denizlispor Başkanı Çetin ise duruşmaya katılmadı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca Denizlispor Başkanı Ali Çetin hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine hakaret", "Kamu malına zarar verme", eşi Sevil ile oğulları Evrim ile Nuri Çetin hakkında ise "Kamu görevlisine hakaret", "Görevi yaptırmamak için direnme", polisler hakkında "Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçlamalarından hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Denizcan B, müşteki sanıklar polis memuru Vedat İ, Engin Ö, Tolga T, Mehmet K. ile Ali Çetin'n oğlu Evrim Çetin ve tarafların avukatları katıldı. Çetin'in oğlu Nuri Çetin'e karşı işlediği "kasten yaralama" suçuyla yargılanan Denizcan B., üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, olay anında elinde bıçak bulunmadığını ve olayı yatıştırmak için mücadele ettiğini savundu.

Sanık ve polis memurlarının cezalandırılmasını isteyen Evrim Çetin ise, "Polis otosunda ve emniyette hakarete uğradık ve darp edildik. İddianamede yazılı olan basit tıbbi müdahaleyle iyileşecek 'Kasten yaralama' suçundan değil 'İşkence' suçundan cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Gözaltına aldığı şahsın kendisine küfür edip, ayaklarına tükürdüğünü iddia eden polis memuru Vedat İ. de yaşanan olaylar nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Tanık olarak ifade veren Aynur Tekin, Fethiye'de 35 yıldır çiçek sattığını, olay anında balık halinde bulunduğunu belirtti. Olay sırasında kendisine spor başkanı olduğu söylenen kişinin etrafa sürekli küfür ettiğini iddia eden Tekin, "Sonra bu kişiler gelen iki polise vurdular. Ben de ‘Memurlar dayak yiyor’ diye çığlık attım. Bunun üzerine yoldan geçenler de olaya dahil oldu. Bu kişiler çok dayak yedi. İçlerinden bir kadın da bu sırada görüntü çekmeye çalışıyordu" dedi.

Tanık Yusuf Emrah Gürkan ise olay anında dışarıya çıkarılmaya çalışılan Ali Çetin'in hem etrafa hem de polislere küfür ettiğini ve saldırdığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, diğer taraf ve tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

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