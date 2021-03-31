Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu



Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Torba Koyu'nda 2 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu. Başından yaralı olan yunusun zıpkınla vurulmuş olabileceği bildirildi.

Torba Koyu'nda dün akşam yürüyüşe çıkanlar, kıyıya vuran yunus olduğunu gördü. Yunusun ölü olduğunu anlayınca da hemen Bodrum Belediyesi'ni aradı. Başında yara olan 2 metre uzunluğundaki yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince alınıp, gömüldü.

Yunusun başından zıpkınla ya da başka bir kesici alet ile vurulduğu tahmin ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2021-03-31 15:33:53



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