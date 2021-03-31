Datça Yeni Çeşme’de İçme Suyu Hatları Yenilendi Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Datça ilçesi İskele Mahallesi’nde başlattığı içme suyu hat yenileme çalışmalarını tamamladı.

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Datça İlçesi İskele Mahallesi Yeni Çeşme Caddesinde, içme suyu hattı yenileme çalışması başlattı. Yeni Çeşme Caddesi’nde Datça Belediyesi tarafından yapılacak olan yol yenileme çalışması ile birlikte MUSKİ ekipleri tarafından eski içme suyu hatlarının da yerleri değişti. Bölgede yerleri değişen içme suyu hatları ayrıca modern borularla yenilenerek çalışmalar tamamlandı.

Bölgedeki çalışmaları tamamlayan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde Datça Palamutbükü bölgesinde yaklaşık 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı çalışması başlatacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.