Sokak hayvanları için kuru mama dağıtıldı

Milas Gençlik Merkezi tarafından sokak hayvanlarına yönelik çalışma yapılırken, parklar ve sokaklarda belirlenen noktalara kuru mama bırakıldı.



Milas’ta birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Milas Gençlik Merkezi, sokak hayvanları için de çalışma başlattı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Yurt Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak yapılan çalışmada belirli sokak ve parklara sokak hayvanları için kuru mama bırakıldı.



Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, “Her gün yanından geçip gittiğimiz ancak hayatın temposu yüzünden çoğu zaman varlıklarını bile fark edemediğimiz sokak hayvanları aslında her gün zorlu bir dünyada var olma savaşı veriyor. Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak yaklaşık 50 kilogram kuru mama alarak çeşitli park, bahçe ve sokaklara dağıtımını gerçekleştirdik. Dağıtım esnasında vatandaşlarımızdan bizleri yönlendirip şu sokakta kedi çok şuralara köpekler çok gelir diyenlerinde olması vatandaşlarımızın duyarlılığı konusunda bizleri mutlu etti. Sokakta yürürken üzerinize koşan köpek ya da bir yerlerde otururken ayaklarınıza sürtünen kedi ille de mama ya da su istemez. Çünkü bu davranışların altında genelde sevgi ve şefkat isteği yatar. Bu yüzden sokak canlılarının sevgiye de ihtiyacı olduğunu unutmadan onların başlarını okşamayı unutmayalım” dedi.



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