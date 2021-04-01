Milaslı pamuk çiftçisine makineli hasat garantisi

Milas Ziraat Odası ve TARİŞ 152 No’lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi, Milas’ta pamuk tarımı yapan çiftçilerin hasat döneminde ihtiyaç duyduğu pamuk toplama makinesinin hasat sezonunda Milas’a getirilmesi için firma yetkilileriyle protokol imzalayarak, çiftçilere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da makineli hasat garantisi verdi.



Milas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atıcı ve TARİŞ 152 No’lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şenli, çiftçilerin talebi üzerine geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Milaslı pamuk çiftçilerine makineli hasat garantisi verebilmek için pamuk toplama hizmeti veren Mutlu Ak ve Mustafa Gülbudak ile protokol görüşmesi gerçekleştirdi. Milas Ziraat Odası’nda görevli ziraat mühendisleri Yusuf Ören ve Abdullah Öz de görüşmede hazır bulundu.



Geçtiğimiz pamuk hasat sezonunda verilen makineli toplama hizmetinin değerlendirildiği görüşmede konuşan Milas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Atıcı, “Geçtiğimiz yıl Milas’ta 50 çiftçimiz, yaklaşık bin 800 dekarlık alanda pamuk ekimi gerçekleştirdi. Çiftçimizin beyaz altının tarlada kalmaması için makine ile pamuk toplama konusunda protokol imzalamıştık. Pamuk hasadını protokol ve planlanan takvim dahilinde gerçekleştirdik. Odamızın sunduğu tarımsal danışmanlık hizmeti ve çiftçilerimizin gayretiyle dekar başına 500 kilogramın üzerinde pamuk alınan tarlalar oldu. Güzel, bereketli bir yılı geride bıraktık. Bu yılın da geçtiğimiz yıldan daha verimli ve bereketli geçmesini dilemekle beraber, protokolü yenileyerek çiftçilerimize yine pamukta makineli hasat hizmeti sunmak istiyoruz.” diye konuştu.



“Pamuk bu yıl değer kazanacak"

TARİŞ 152 No’lu Milas Pamuk Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şenli de geçtiğimiz yıl makineli pamuk toplama protokolü sayesinde Milaslı çiftçilerin pamuğunun, emeğinin tarlada kalmadığını belirtti. Pamuğun bu yıl değer kazanacağını ve piyasada karşılık bulacağını düşündüğünü söyleyen Başkan Şenli, “Pamuk, Milas’ımızın en önemli tarımsal ürünlerinden birisi Bu alanda tecrübeli Milaslı çiftçilerimizin ürettiği kaliteli pamuk, piyasada değer görüyor. Tabi bu yıl pamuğun daha da değer kazanacağını ve çiftçilerimizin yüzünü güldüreceğini düşünüyor ve umuyoruz” dedi. Şenli, Milas’ta bu yıl pamuk ekim alanlarında artış beklediğini belirterek, makineli hasat hizmetindeki makine sayısının da bu artışa göre planlanması gerektiğini söyledi.

Pamuk toplama hizmeti veren Mutlu Ak ve Mustafa Gülbudak, talebe göre 2 makine hatta 3 makine ile Milas’ta hizmet verebileceklerini ve Milaslı çiftçilerin pamuğunu tarlada bırakmamak için gerekli planlamayı özverili bir şekilde yapabileceklerini belirtti.



“Sulama imkanları gözden geçirilmeli”

Bu yıl artan kuraklık sebebiyle barajların doluluk oranlarının istenilen seviyede olmayabileceğini söyleyerek uyarılarda bulunan Başkan Atıcı, Milas’ta pamuk üretimi yapmayı düşünen çiftçilerin bu yıl barajlardaki durumu göz önünde bulundurarak sulama imkanlarını gözden geçirmeleri ve buna göre ekim yapmalarının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.



Makineli pamuk toplama hizmeti verecek olan Mutlu Ak ve Mustafa Gülbudak ile çiftçilerin bu konudaki sorumluluklarının belirlenmesinin ardından, makineli pamuk toplama protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi.



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