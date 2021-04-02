Başkan Gürün Otizmli çocuklarla buluştu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında, “Benim Rengimi Fark Et” temalı resim çalışmasında otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” kapsamında otizmli çocuklar için, Engelsiz Renkler Atölyesinde resim çalışması gerçekleştirdi. Otizmde farkındalığı arttırmak için alanında uzman öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen resim çalışmasında, Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” projesinden yararlanan otizmli çocuklar katıldı. “Benim Rengimi Fark Et” teması ile düzenlenen etkinlikte çocukların sanat aktiviteleri ile psikomotor becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor.
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de katıldı. Otizmli çocuklarla boyama yapan Başkan Gürün, yaklaşık 1 saat süren etkinlikte çocuklarla yakından ilgilendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.