Yaz mevsimin habercisi Datça çağlasına yoğun talep

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaz aylarının habercisi Datça çağlası, kilosunun 50 liradan satışa çıkmasına rağmen, halk pazarındaki tezgahlarda kısa sürede tükendi.
Kemeraltı Mahallesi'nde kurulan halk pazarındaki tezgahlarda, yaz aylarının habercisi Datça çağlası yerini aldı. Kilosu 50 liradan satışa çıkarılan ürün, kısa sürede tükendi. 200 gramlık poşetlerde ürünün satıldığını söyleyen pazarcı esnafı Celal Pala, "Datça'da hava şartlarının kötü gitmesi nedeniyle fazla ürün elde edilemedi. Hasadı yapılan çağlanın çoğunluğu ihraç edildi. Bu nedenle piyasada az sayıda bulunan çağlanın fiyatları yüksek. 200 gram poşetler halinde 10 liradan sattığımız için talep çok fazla oldu. 8 kilo çağla, 1 saat içinde bitti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-04-02 12:04:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.