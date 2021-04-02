Bodrumspor ağır yaralı

BODRUM, (DHA) MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 35'inci dakikada 10 kişi kalan Kırşehir Belediyespor´a 1-0 yenilen Bodrumspor, Play-Off yarışında ağır yara aldı. Ligde 15 maç üst üste mağlubiyet yüzü görmeyip 17´ncilikten 2´nci sıraya kadar yükselen yeşil-beyazlılar, son 5 müsabakada ise sadece 1 galibiyet alabildi. Bu süreçte 3 kez sahadan puansız ayrılıp 1 defa beraberlik alan Bodrumspor 7´nci sıraya kadar gerileyip Play-Off hattının dışında kaldı.
Teknik Direktör Tahsin Tam, 5´inci sıradaki Kırklarelispor´la aralarında 2 puan fark olduğunu ve sonuna kadar ilk 5 hedefleri için mücadele edeceklerini vurguladı. Art arda puan kayıpları yaşadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Tahsin Tam, "Ben takımıma inanıyorum. Önümüzde 7 final maçı var. Bu da 21 puan demek. Daha önce başarılı bir seri yakalamıştık, yine aynı başarıyı gösterecek gücümüz var" dedi. Bodrumspor gelecek hafta Mamak Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2021-04-02 12:12:29
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