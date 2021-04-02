Muğla’da ‘Dinamik denetim’ sürüyor İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine, gönderilen ‘Dinamik denetim’ genelgesi doğrultusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler lokanta, kafe gibi yeme-içme yerlerinde denetim yaptı.

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin ‘Dinamik denetimlere’ ağırlık verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için ‘Dinamik Denetim Süreci’ başlatıldı.

Koronavirüs vakalarının hızla artması ve Muğla’nın kırmızı kategoriye geçmesinden sonra kent genelinde Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce dinamik denetim uygulaması yapılarak esnafın kurallar hakkında dikkatli olması istendi.

Denetimlerde işyerlerinde başta aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet edilip edilmediği olmak üzere, bu işyerlerinin açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde Sağlık Bakanlığı Covıd19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına yüzde 50 kapasite sınırlanmasına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca iş yerlerinde, oturma düzen planının hazırlanıp müşterilerin görebileceği şekilde asılıp asılmadığı, bu işyerlerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı ve genel olarak bu işyerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususlarına dikkat edildi.

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