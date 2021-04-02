Yeşil alanların sulamasında arıtma suyu kullanılıyor Menteşe Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 460 bin metrekare yeşil alanı arıtma suyu (gri su) ile suluyor.

Menteşe Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan yaklaşık 460 bin metrekare yeşil alanı arıtma suyu (gri su) ile suluyor. Oluşturulan ve yapımı tamamlanan proje kapsamında yıllık 34 bin 500 tonluk bir su tasarrufu sağlanıyor. Aynı zamanda uygulama ile hem belediye bütçesine katkı, hem de işgücü konusunda kazanç sağlanıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, pandemi sürecinde de önemi bir kez daha anlaşılan su tasarrufu konusunda açıklamalarda bulundu. Dünyada kentleşme, nüfus, endüstrileşmenin artması ve iklim değişikliği nedeni ile su kaynaklarının öneminin daha da arttırdığını belirten Başkan Gümüş, “Bilindiği gibi 22 Mart Dünya Su Günü’nde 11 büyükşehir belediye başkanının katılımı ile İzmir’de gerçekleştirilen ‘Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’ gerçekleştirildi ve toplantının ardından bir manifesto yayınlandı. Su kaynaklarını daha iyi yönetmek, su politikalarımızı yeniden gözden geçirmek ve yol haritası belirlemek adına yapılan toplantı çok önemliydi. Menteşe Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda hassasiyet gösteriyor, su yönetimine ve tasarrufuna ilişkin uygulamalarımıza devam ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma tesislerinde atık suyun geri dönüşümünü sağlayan sistemi hayata geçirmesi ile birlikte parklarımızı şebeke suyunun yanında arıtılmış suyla sulamaya başlamıştık. Oluşturduğumuz ve yapımını tamamladığımız projelerle sorumluluk alanımızdaki yeşil alanlarımızın tamamına yakınını arıtılmış suyla (gri su) sulamaktayız. Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyemizin artıma tesisinin ana hattından çekilen yeni hatlar ve oluşturulan depolarla, arıtılmış suyun (gri su) parklarımıza ulaşımını sağladık. Böylece yeşil alanlarımızı arıtma suyu (gri su) ile sulamaya başladık. Bu sistemle yıllık 34 bin 500 tonluk bir su tasarrufu sağladık. Uygulama ile hem bütçeye hem de işgücü konusunda da katkı sağlamış olduk” dedi.

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