Üzerine uzandığı motosikleti tek eliyle kullanan sürücü yürekleri ağza getirdi

Selçuk AKBAŞ/ FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde motosikletinin üzerine uzanıp, tek elle kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki toplarken, polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
FethiyeAntalya karayolunda plakasız motosikletin sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletin üzerine uzanıp, sol elini sarkıtan, sağ eli ile motosikleti kullanan sürücünün yoğun trafikte sık sık şerit değiştirip, kamyon ve tankerleri bile sollayarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bazı araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler şaşkınlık yaşarken, Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Selçuk AKBAŞ
2021-04-02 16:15:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.