Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Türk Telekom: 82-81

FETHİYE, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi´nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Lokman Hekim Fethiyespor evinde Türk Telekom´u 82-81 mağlup etti.
Maça iyi başlayan Ege ekibi ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğü ele alan Fethiye Belediyespor soyunma odasına 13 sayı farkla 49-36 galip girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte toparlanan, 27 sayı atıp potasında sadece 12 sayı gören konuk Türk Telekom, son periyoda 63-61´lik üstünlükle başladı. Ancak son çeyrekte toparlanan Fethiye Belediyespor, oldukça çekişmeli geçen maçı 82-81 kazanmayı başardı. DHA-Spor Türkiye-Muğla FETHİYE, (DHA)
2021-04-03 19:42:28
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