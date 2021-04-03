ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 82 - Türk Telekom: 81

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Türk Telekom'u 8281 mağlup etti.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Ali Şakacı xxx, Can Mavisu xxx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo xxx 24, Johnson xxx 18, Fırat Töz x, Abu xx 9, Hasan Emir Gökalp x, Caner Ercan x, Barış Hersek 9 xx, Mustafa Baştürk x, Cook x 8, Sercan Ergin x, Atkıns xx 14
Başantrenör: Alkım Ay
Türk Telekom: Johnson xx 24, Yiğit Özkan xx, Gani Erdi Gülaslan xx 3, Dekker xx 6 Can Korkmaz xx 3, Samet Geyik xx 2, Batuhan Acar xx, Adem Bayrak x, Foster xx 12, Göktuğ Baş x, Wıltjer xx 21, Bryant xx 10
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 2210 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
Devre: 4936 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
3. Periyot: 6163 (Türk Telekom lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.