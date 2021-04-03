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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 82 - Türk Telekom: 81

İHA

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 82 - Türk Telekom: 81

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Türk Telekom'u 8281 mağlup etti.

Salon: Beşkaza
Hakemler: Ali Şakacı xxx, Can Mavisu xxx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo xxx 24, Johnson xxx 18, Fırat Töz x, Abu xx 9, Hasan Emir Gökalp x, Caner Ercan x, Barış Hersek 9 xx, Mustafa Baştürk x, Cook x 8, Sercan Ergin x, Atkıns xx 14
Başantrenör: Alkım Ay
Türk Telekom: Johnson xx 24, Yiğit Özkan xx, Gani Erdi Gülaslan xx 3, Dekker xx 6 Can Korkmaz xx 3, Samet Geyik xx 2, Batuhan Acar xx, Adem Bayrak x, Foster xx 12, Göktuğ Baş x, Wıltjer xx 21, Bryant xx 10
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 2210 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
Devre: 4936 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)
3. Periyot: 6163 (Türk Telekom lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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