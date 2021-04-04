Müzik aletlerinin arasında bulundu

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Muğla’nın Milas ilçesinde mikrofon kablosuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada müzik aleti çantası içerisinde yer alan mikrofon kablosuna sarılmış halde 70.19 gram metamfetamin ve 12.23 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili İ. B. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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