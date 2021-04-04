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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas OSB’de istihdam taahhüdüne arsalarda yüzde 60 indirim

İHA

Milas OSB’de istihdam taahhüdüne arsalarda yüzde 60 indirim

Muğla’nın Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde üyeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, 25 Ocak’a yapılan kura çekimiyle hangi parselleri alacakları belli olan 54 üyeye sanayi parsellerinin tahsisinin 5 Nisan’dan başlayarak yapılacağı bildirildi. Arazi yapısı nedeniyle yapılan hafriyat ve duvar yapımı için her parsel için ayrı ayrı maliyet hesabı yapıldığı anlatılan toplantıda buna göre metrekare bedellerinin 81 TL ile 101.25 TL arasında değişeceği de ifade edildi.
Milas OSB’nin bilgilendirme toplantısı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Mustafa Ünver Böke’nin başkanlığında yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle önlem alınarak yapılan toplantıda, OSB Müdürü Haluk Onaran tarafından üyelere bundan sonra izlenecek sürece ilişkin açıklamalar yapıldı. 25 Ocak’ta noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 54 üyeye hangi sanayi parselinin tahsis edileceğinin belirlenmesinin ardından tahsis işlemlerinin 5 Nisan’dan başlayarak 10’ar kişilik gruplar halinde yapılacağını belirten OSB Müdürü Haluk Onaran sanayi parseli tahsis edilen üyelerin ödeyeceği parsel maliyetleri hakkında da ayrıntılı açıklamalarda bulundu.
OSB Müdürü Haluk Onaran, coğrafi yapısı nedeniyle çok zor koşullarda sürdürülen çalışmalar sonucunda 54 sanayi parseli için ayrı ayrı maliyet hesabı çıkarıldığını, buna göre parsellerin metrekare fiyatının 81 TL ile 101.25 TL arasında belirlendiğini anlattı. OSB arazisinde bugüne kadar yapılan zemin düzenleme ve istinat duvarı yapımı giderlerinin Bakanlığın talimatı gereğince üyelerden alınma zorunluluğunun bulunduğunu belirten Haluk Onaran, arazi yapısı nedeniyle parsellerin düzenlenme zorluk derecesine göre belirlenen maliyet hesaplarının üzerine yüzde 0 ile yüzde 25 oranında bir fiyatlandırma yapılacağını bildirdi. Buna göre zemin düzenlemesi ve istinat duvarı yapımı çok zor olan parseller için yüzde 0 fiyat artışı, buna karşın zemin düzenlemesi ve istinat duvarı yapımı çok kolay olan parsellerin maliyetine ise yüzde 25 fiyat farkı ekleneceğini belirten Haluk Onaran diğer parsellere de yine zorluk derecelerine göre yüzde 5’lik dilimler halinde fiyat artışı uygulanacağını anlattı. Onaran, bundan sonraki süreçte, Bakanlığın talimatları gereğince OSB’deki zemin düzenlemesi ve istinat duvarı yapımı işinin de bizzat parsel sahipleri tarafından yapılmak zorundu olunduğunu ifade etti.
Milas OSB Yönetim Kurulu tarafından Ankara’da Bakanlık temsilcileriyle yapılan görüşmede, istihdam garantisi veren yatırımcılara, arsa maliyet bedelinde yüzde 60’ı oranında indirim yapılacağının bildirildiğini açıklayan OSB Müdürü Haluk Onaran yatırımcıların bu indirimden yararlanabilmeleri için taahhütname vermeleri gerektiğini belirtti.
5 Nisan Pazartesi gününden başlayarak her gün 10’ar yatırımcı ile parsel tahsisi sözleşmelerinin yapılacağını belirten OSB Müdürü Haluk Onaran yatırımcıların tahsis sözleşmelerini imzaladıkları tarihten geçerli olmak üzere bir yıl içinde projelendirmeyi yapıp yapı ruhsatlarını almaları, yapı ruhsatlarını aldıktan sonraki 2 yıl içinde de işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını alarak faaliyete geçmeleri gerektiğini anlatarak bu süreler içinde faaliyete geçmeyen üyelerin parseller üzerindeki tahsis haklarını kaybedeceklerini bildirdi.
OSB Müdürü Haluk Onaran’ın açıklamalarının ardından OSB üyelerinin yönelttikleri sorular OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MİTSO Yönetim Kurul Başkanı Reşit Özer, OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel tarafından yanıtlandı.
Öte yandan tahsis yönetmeliği gereğince OSB’de sanayi parseli tahsisi yapılan 5 dönümlük parsel sahiplerinin üç ay boyunca 10 kişi, 510 dönümlük parsel sahiplerinin üç ay boyunca 20 kişi, 10 20 dönüm arasındaki parsel sahiplerinin üç ay boyunca 30 kişi ve 20 dönümden büyük parsel sahiplerinin ise yine üç ay boyunca 50 kişilik istihdam sağlayacaklarına ilişkin taahhütname vermeleri durumunda, ödemeleri gereken parsel maliyetlerinde yüzde 60 indirimden yararlanacakları öğrenildi.

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