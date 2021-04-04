Heraklia Antik Kentinde Latmos Ultra Maraton Koşusu yapıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Heraklia Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı izni ile Limit Sensin ekibi tarafından Garmin Latmos Ultra Maratonu gerçekleştirildi.

Bafa Gölü kıyısından başlayan yarışçılar 45 kilometre ve 17 kilometre etaplarında düzenlendi. Yarışlar sabah 7’de başlayıp, akşam 20’ye kadar sürdü. Herakleia Antik Kenti’nin büyülü atmosferinde gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye’nin 22 farklı ilinden 220 yerli ve yabancı yarışmacı katıldı. İki etapta devam eden yarışların 17 kilometre etabı saat 15’de, 45 kilometrelik etap ise akşam 20 sıralarında sona erdi.

17 kilometre kadınlarda birinciliği Ayle Ertürer, ikinciliği Selin Mert, üçüncülüğü Yasemin Hamamcı, 17 kilometre erkeklerde ise birinci Ozan Hoşyılmaz, ikinci Serdar Sezer, üçüncü Volkan Alaoğlu olurken, 45 kilometre kadınlarda birinci Seda Nur Çelik, ikinci Elena Töreli, üçüncü Fatma Taş, 45 kilometre erkeklerde ise birinci Cevdet Alyılmaz, ikinci Veli Emre, üçüncü Hikmet Karakaya oldu.

Yarışmacılar, organizasyonu gerçekleştiren Limit Sensin ekibine teşekkürlerini ilettiler ve Latmos Ultra Maratonu ile bölgenin eşsiz doğasını koşarak keşfettiklerini ve parkurlara hayran kaldıklarını ifade ettiler.



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