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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk firmasından dünyaya blockchain teknolojisi

DHA

Türk firmasından dünyaya blockchain teknolojisi


BODRUM, (DHA) Bitci Teknoloji, yerli imkanlarla geliştirdiği blockchain teknolojisini dünyaya ihraç ettiğini duyurdu. Firmanın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, "Blokchain teknolojilerini Glasgow Rangers, Real Betis ve McLaren Racing gibi dünyanın önde gelen spor takımlarının kullanımına sunuyoruz. Blockchain´in geleceğin en önemli sistemi olduğuna inanıyorum" dedi.Kripto para birimleriyle anılsa da bankacılıktan kamu idaresine, akıllı sözleşmelerden noter işlemlerine varan birçok alanda blockchain teknolojisi kullanılıyor. Bodrum'da kurulan Bitci Teknoloji´nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, blockchain teknolojisini tamamen yerli imkanlarla geliştirerek dünyanın birçok yerine ihraç ettiklerini açıkladı. Çağlar, ürettikleri teknolojinin Glasgow Rangers, Real Betis ve McLaren Racing gibi dünyanın önde gelen spor takımlarının kullanımına sunduklarını belirtti."SADECE KRİPTO PARA OLARAK DÜŞÜNÜLMEMELİ"Bitci Teknoloji´nin 2018´de Çağdaş Holding bünyesinde kurulan bir blokchain araştırma ve geliştirme şirketi olduğunu aktaran Çağdaş Çağlar, blockchain teknolojisini sadece kripto para olarak düşünmemek gerektiğini söyledi.Farklı token projeler ürettiklerini vurgulayan Çağlar, "İlk başta blokchain Ar-Ge firması olarak yola çıktık. Alım satım platformumuz Bitci.com´un ardından, kendi blockchain platformumuz olan Bitci Chain´i ve kripto paradan Türk Lirası´na ödeme platformu olan Bitci Pay´i geliştirdik. Gelecekte dünyada birçok ülke bu teknolojiyi kullanmaya başlayacak. Bunu sadece kripto para olarak düşünmemek lazım. Blokchain teknolojisi hayatımızın birçok alanında kullanabileceğimiz yapıya sahip. Devletler için çok büyük kolaylıklar, daha güvenilir yapılar oluşturuluyor. Blockchain´in geleceğin en önemli sistemi olduğuna inanıyorum" diye konuştu. "TÜRK YAZILIMCILARLA, YERLİ VE MİLLİ PROJE"Bitci Chain adıyla oluşturdukları blokchain platformunun Türkiye´nin yetiştirdiği yazılımcılarla hazırlanan, yerli ve milli bir proje olduğunu söyleyen Bitci Teknoloji CEO´su Onur Altan Tan ise, dünyaya açılıyor olmanın gurur verici olduğunu vurguladı.Tan, "Kripto paraların kullanım alanlarının sadece alım satım platformlarının dışına çıkarılmasına imkân veren bir teknolojiyi kullanıyoruz. Bitci Chain platformumuzla taraftar tokenları oluşturuyoruz. Birçok farklı firmaya hizmet verebiliyoruz. Bitci Chain´in ana amacı şirketleri blokchain yapısına taşımak ve farklı token (blokchain bulunan birim değer) projeleri üretmek" dedi.TAKIMLARA FİNANSAL DESTEK OLABİLİYORLARPandemi döneminde tüm spor kulüplerinin gelirlerinde yüzde 30 azalma olduğunu anlatan Tan, takımları destekleyebilmek adına yürüttükleri projelerle taraftarların takımına finansal olarak destek olabildiğini belirtti.
Kulüpler için geliştirilen tokenların farklı alanlarda kullanılabildiğini dile getiren Tan şöyle konuştu:"Bu tokenlar borsada alım satım aracı olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda token sahibi kullanıcılar, takımlar için özel olarak yapılan aplikasyon üzerinde özel içerikleri izleyebiliyor, takım ürünlerini alıp etkinliklere katılabiliyorlar. Bunun dışında aynı zamanda Bitci Pay üzerinde de alışveriş yapmak için kullanabiliyorlar. Bu şekilde bir taraftar projesi de dünyada ilk kez yapıldı. Türkiye´de ilk kez Karşıyaka Spor Kulübü ile başladığımız iş birliklerine Eskişehir, Türkiye Milli Basketbol Takımı, Ankaragücü gibi kulüpler de eklendi.""BİTCİ COİN´İN DEĞERİ SÜREKLİ YÜKSELİYOR"İskoçya´dan Glasgow Rangers ve La Liga´dan Real Betis´in ardından Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından McLaren Racing ile blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklayan Tan, "Bir Türk firmasının ürettiği blokchain teknolojisini yurt dışına ihraç etmekten gurur duyuyoruz" dedi.Görüşmeler sonucunda McLaren´in kendilerini seçtiğine dikkat çeken Tan, sözlerini şöyle tamamladı:"Önümüzdeki 3 sene boyunca McLaren araçlarının üzerinde ve McLaren pilotlarının kaskında Bitci logosu bulunacak. Token projeleri konusunda farklı anlaşmalarımız da olacak, zaman içinde bunları duyuracağız. Blokchain teknolojisinin verdiği bir imkân bu. Blokchain´imizin ana coin´i olan Bitci Coin değeri sürekli olarak yükseliyor. Bitci Chain´i bir şirket; Bitci Coin´i de bunun hissesi olarak düşünebiliriz. Takımların resmi tokenları hep Bitci Chain´in üzerinde olacak. Bu da Bitci Coin´in değer artışına sebep oluyor. Bilinirliği de artıyor. Bodrum da Bitci Teknoloji grubuyla bilinmeye başlayacak. Global pazara çıktı. Bizim için gurur verici. Bu kent plajı, denizi ve kumundan sonra teknoloji firmalarıyla da biliniyor olacak."DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum (DHA)
2021-04-05 10:04:42

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