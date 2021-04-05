Temizliğe gittiği evden ziynet eşyası çalan kadın, tutuklandı



Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde temizlik yapmak için gittiği evden 200 bin lira değerinde 2 pırlanta kol saati ile ziynet eşyaları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Zeline Sekmen, tutuklandı.

Bodrum´un Çiftlik Mahallesi´nde yaşayan Şule Yıldız, Bodrum Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı´na giderek, evinden toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan 2 pırlanta kol saati, 2 altın kolye, 1 pırlanta yüzük, 2 çift altın küpe ve 1 elmas kolye ile imitasyon takılarının çalındığını belirtip, şikayetçi oldu. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmayla hırsızlık şüphelisinin eve temizlik yapmak için gelen Zeliha Sekmen olduğu tespit edildi. Sekmen, jandarma ekiplerince 2 Nisan'da evinde gözaltına alındı. Evinde bulunan çaldığı eşyalar ise tutanak tutularak ev sahibi Şule Yıldız´a teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Zeliha Sekmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-04-05 11:32:08



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