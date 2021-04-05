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Almanya turizm yasağını kaldırırsa Türkiye’de turizm patlaması olacak

İHA

Almanya turizm yasağını kaldırırsa Türkiye’de turizm patlaması olacak

Almanya’nın turizm yasağını kaldırmasıyla, Türkiye’de turizm patlaması olacağını iddia eden turizmci Recai Çakır, Türkiye’nin 20 milyar doların üzerinden turizmden gelir sağlayacağını, 32 Milyon turistin Türkiye’ye gelebileceğinin söyleyerek bu durumun gerçekleşmesi için Turizm çalışanlarının aşılanma sürecinin başlaması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Türkiye’de turizmin sektöründe patlama yaşanacağını belirtti.

Pandemi nedeniyle turizm sektörü olumsuz etkilenirken, bu durumu fırsata çevirmek için tüm ülkeler bir biriyle yarışırken Türkiye ise sıralamada yerini almak için turizm çalışanlarına aşı vurarak ve güvenilir otel sertifikalarıyla üst sıralar da yer almaya başladı. Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Bodrum’da ise tüm oteller tedbirlerini 2 katına çıkararak tüm personelini aşı yaptırmak için sıraya girdi.

35 yıllık turizmci ve Sağlık turizminin önde gelen isimlerinden biri olan Sianji WellBeing Resort Otel yönetim kurulu başkanı Recai Çakır Ramazan ayı boyunca alınacak tedbirlerini Ramazan bayramı sonunda salgını büyük ölçüde düşüreceğini belirterek “ Pandemi sürecini maalesef son 3 aydır yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Son 1 aydır ise rakamlar 5 binlerden 30 binlere geldi. Ümidimiz bu son alınan birkaç tedbirle Ramazan ayı içerisinde bütün kafe ve restoranların kapanması insanların evine kapanmasının istenmesi Ramazan Bayramı sonunda hareketliliği getirecek diye düşünüyorum. Ramazan ayı süresinde pandeminin gerileyeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Üzüntü yaşadık"
Rusya’nın 13 ayrı noktasından Türkiye’ye uçuşlarının iptal edilmesi turizmcileri üzdüğünü ifade eden Çakır “Dün yapılan açıklamalarda Rusya’nın 13 ayrı noktasından uçakların iptal edilmesi, Türkiye’nin Avrupa’dan daha hızlı bulaş riskinin artmasından dolayı ümit ediyorum bu tepeyi görüp tekrar geri sayıma başlar. Bütün her şey pandeminin kontrol altına alınması ve hepimizin aşılanmasına bağlı. Aşılama sürecini hızlandıra bilirsek ve pandeminin etkilerini azaltabilirsek Türkiye’de turizmin hızlı bir şekilde başlayacağını ümit ediyorum” sözlerine yer verdi.

Çakır, Almanya’nın turizm yasağını kaldırmasıyla Türkiye’ye turist akın edeceğini de söyleyerek “Avrupa’daki tüm ülkelerden daha avantajlı durumdayız. Otellerimizin almış olduğu güvenilir otel sertifikası çok işe yaradı. İnanılmaz derecede otele gelen insanlar kendilerini güvende hissetiler. 1 yıldır otelimizi hiç kapatmadık. Bizde otelimizi başarılı bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Kış dönemini de iyi geçirdik. Kış sezonumuz yüze 25’lerden bu yıl yüzde 60’lara kadar ulaştık. Türkiye’de güvenilir sertifika alan otellerimizin personellerinin aşılanmasıyla çok bir avantaj elde edeceğiz. Turizm konusunda Avrupa’dan çok çok öndeyiz. Hizmet anlayışıyla, yeni otellerimiz ve kültür varlıklarımızın çok fazla olması bizi bir adım daha önde gösteriyor. Bize sadece Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden gelecek turistler yetmiyor. Turizmi tam olarak başlatabilmemiz için mutlaka Avrupa ülkelerinin de turizm yasağının kalkması gerekiyor. Almanya’nın Türkiye’ye koymuş olduğu seyahat yasağını kaldırmasıyla Avrupa’dan da çok fazla turist geleceğine inanıyorum. Şu anda ciddi bir erken rezervasyon var elimizde, Türkiye’nin yatak kapasitesi yetmeye bilir” ifadelerini kullandı.

Turizm çalışanlarının aşılanmasının çok önemli olduğunu da vurgulayan Çakır “Şu anda açık olan tesisler, güvenilir turizm sertifikası alan otellere aşılama sırası gelecek. Bize ilk açıklandığının ertesi günü yaklaşık 100 personelimizi kayda girdik ve aşılanmasını bekliyoruz. Sağlık Bakanımızın açıklamalarına göre önümüzdeki 2 ay içerisinde aşının hız kazanacağı, aşının dışardan temin konusun da da daha hızlı görüşmeler olduğunu ümit ediyoruz. İnşallah 110 milyon aşının Türkiye’ye gelmesi durumunda Türkiye bu sorunu aşacaktır” şeklinde konuştu.

"Ramazan sonrası turistler akın akın gelmeye başlayacak"
Ramazan ayından sonra turizmde hareketlilik başlayacağını da söyleyen Recai Çakır “Ramazan ayından sonra turizmin daha da hareketleneceğini düşünüyorum. İnsanlar çok bunaldı, 1 yıldır evlerine kapalı olmalarından dolayı çok fazla bunaldılar. Önce iç turizmde ve BDT ülkelerinden gelecek turistleri ağırlayacağız. Daha sonra Avrupa ülkelerinin devreye girmesiyle öngörüm Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının ümitliyim. Geçen sene yapılan turizm hareketliliğini 2’ye katlama şansımız var diye düşünüyorum. Türkiye’deki turizm geliri 20 milyar doların üzerine çıkara biliriz gelir anlamında. Turist alamın da da 32 milyon turist sayısını yakalaya bilir hale geleceğimizi ümit ediyorum. Bu durumun gerçekleşmesi isçin Almanya’nın turizm yasağını kaldırmasına bağlıdır” dedi.

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