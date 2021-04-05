Çevresel atıklar gübreye dönüştürülüyor Yılda ortalama 400 ton budama atığı toplayan Menteşe Belediyesi atıkları geri dönüştürerek, organik içeriğe sahip kompost gübre elde ediyor.

Atıkların geri dönüştürülmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapan Menteşe Belediyesi, park ve bahçe atıklarını da kompost gübre olarak değerlendiriyor. Atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilebilmesi için başlatılan uygulama ile kentin parklarından ve mahallelerinden toplanan budama atıkları Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde oluşturulan atık sahasına getiriliyor.

Toplanan atıklar yonga makinesinden geçirilip toprağın altına gömülerek organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüştürülüyor. Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bu uygulama ile elde ettiğimiz kompost gübreler kentimizdeki park, bahçe ve tarımsal üretim alanlarımızda kullanılıyor. Proje ile çevre atıklarını çöpe atılmadan geri dönüşüme kazandırıyoruz. Ayrıca ekonomik kazanç elde ediyor, topraklarımızda organik gübre kullanıyoruz” dedi.

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