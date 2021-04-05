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Olçum: “Eğitim çalışanlarının aşılanmasına hız verilmelidir” Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, vaka sayılarının giderek arttığı bir süreçte eğitim-öğretimin devam edebilmesi için eğitimcilere aşılama önceliği verilmesini istedi.

İHA

Olçum: “Eğitim çalışanlarının aşılanmasına hız verilmelidir” Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, vaka sayılarının giderek arttığı bir süreçte eğitim-öğretimin devam edebilmesi için eğitimcilere aşılama önceliği verilmesini istedi.

Eğitim BirSen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Muğla’da gerçekleştirdiği bir dizi inceleme ve ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim devam etmesi için eğitim çalışanlarına aşılamada öncelik verilmesini istedi.
Salgın sürecinde yaşanan sorunlara, eğitim çalışanlarının gündemine ve sendikal çalışmalara dair değerlendirmeler yapan Olçum, Covid19 salgınının hayatın bütün alanlarını etkisi altına aldığı bir dönemden geçildiğini belirterek, sıkıntılı sürecin ancak dayanışmayla aşılabileceğini söyledi. Olçum, “Sorunların çözümünün adresi örgütlenmek, el birliği etmek, omuz omuza yürümek, birlik ve beraberlik içerinde olmaktır. Pek çok kazanımı örgütlü gücümüzle elde ettik, onlarca sorunun çözümünü el ele vererek sağladık” dedi.
Eğitim çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çeken Olçum, “Verilen sözlerin zamanında yerine getirilmemesi, açıklanan projelerin, vizyon belgelerinin beklentileri karşılayacak şekilde hayata geçirilmemesi eğitim çalışanlarının moralini bozmakta, onları hayal kırıklığına uğratmaktadır. Sözleşmelilik noktasında sorunları, tepkileri, talepleri ve nihayetinde kadro teklifimizi bütün yönleriyle ele alacak bir çalışma yapılması gerekir” dedi.
Covid19 salgın sürecini de değerlendiren Olçum, “Vaka sayıları her geçen artarak devam ederken, eğitim ve öğretimin devamlılığı açısından eğitimcilerin aşılamada öncelik verilmesinden geçer. Öğrenciler ile sürekli bir arada olmak gibi zaruriyeti bulunan eğitimcilerin bir an önce Covid19 aşılama çalışmalarına başlanılmalıdır” dedi.
Uçak: “Yeni üyeler kaydetmek için çalışacağız”
Eğitim çalışanlarıyla buluşmaya, saha çalışmalarına önem ve ağırlık vereceklerinin altını çizen Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, “15 Mayıs, toplu sözleşme öncesi bizim için bir milattır. Salgın şartlarını da dikkate alarak, tedbirlere riayet ederek, üye çalışmalarımıza devam edeceğiz. Salgının neden olduğu üyesendika mesafesini en aza indirmek, hem üyelerimizle irtibat hâlinde olmak hem de yeni üyeler kaydetmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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