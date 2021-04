Büyükşehir’den şeffaf yönetim Muğla Büyükşehir Belediyesi, bütçe, aylık mali tablolar ve stratejik planlarını da internet sitesi üzerinden dijital olarak yayınlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şeffaf Yönetim’ anlayışı ile mal ve hizmet alım ihaleleri ve meclis toplantıları için başlattığı canlı yayın uygulaması kesintisiz olarak devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyet raporları, stratejik plan, bütçe ve mali tablolar, internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin bütçe giderleri internet sitesi üzerinden ekonomik, finansal ve fonksiyonel sınıflandırmaları yapılarak detaylı tablolar halinde aylık olarak yayınlanıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi her yıl basın mensupları, muhtarlar, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek hesap verme toplantıları düzenliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında kurulmasıyla birlikte kurucu başkanlığını üstlenen Dr. Osman Gürün, göreve geldiği ilk anda Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantılarını canlı olarak belediyenin internet sitesinde yayınlanması talimatını vermişti. Talimat kısa sürede hayata geçerek 2014 yılından bu yana meclis toplantıları canlı olarak belediyenin internet sitesi ve sosyal medya sayfası Youtube üzerinden yayınlanmaya başladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için başlattığı proje ve çalışmalar başta olmak üzere tüm belediye faaliyetleri şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda Muğlalı vatandaşlarla paylaşılıyor. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerinden Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini rahatlıkla takip edebilmeleri için dergiler, kitaplar, bültenler ve broşürler internet sitesi üzerinden dijital olarak yayınlanıyor.

Toplumsal düzende, vatandaş ve kurum arasında en önemli unsurun güven olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmetlerinde güven duygusu temelinde şeffaflık, ulaşılabilirlik ve hesap verilebilirliğin olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “Vatandaşlarımızın demokratik hakları oyları ile iş başına gelen bizler yönettiğimiz şehirler için ortaya koyduğumuz her hizmetin hesabını verebilir durumda olmalıyız. Hemşehrilerimizle bizler arasında en önem verdiğimiz durum güven duygusudur. Muğla’mızda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren inşa ettiğimiz sevgi, hoşgörü, güler yüzlü hizmet anlayışını güven duygusu üzerine kurduk. Hemşehrilerimiz bize biz hemşehrilerimize güvendik. Büyükşehir Belediye’mizin Meclisi toplantılarını, ihalelerimizi canlı olarak yayınlıyoruz. Halkımız için aldığımız kararları halkımızın duymasını istiyoruz. Pandemi nedeni ile şu an yapamasak da bilgilendirme toplantıları düzenliyor, halkımızla beraber oluyoruz. Bir yılın, beş yılın hesabını veriyor, söz verdiklerimiz, yaptıklarımız ya da yapamadıklarımızı onlara yazılı olarak da anlatıyoruz. Toplum olarak demokratik ve özgür bir toplumda şeffaflığa, ulaşılabilirliğe ve en önemlisi güven duygusuna ihtiyacımız var. Biz büyükşehir Belediyesi olarak 2019 ve 2020 yıllarının hesabını vermek ve kamuoyunu bilgilendirmek adına çok kısa süre içinde il genelinde görev yapan gazeteci arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Pandemi kurallarına uyarak yapacağımız bu toplantı ile geçtiğimiz 2 yılı detaylı olarak anlatacağız” dedi.

